Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

Юлія Закрепа
4 жовтня 2024, 20:20оновлено 4 жовтня, 21:20
234
Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу
'Дуже складно, багато поранених': у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом
У Покровську загострюється ситуацію / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, окупанти цілодобово намагаються проводити штурмові дії.

"Ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку. Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись. Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених", - розповів Сєкач для телеканалу "Еспресо".

Пресофіцер наголосив, що російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

відео дня

"Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу. Наразі вони повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб", - додав він.

'Дуже складно, багато поранених': у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом
Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

Нещодавно стало відомо, що окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

Олег Жданов оцінив загрозу захоплення Покровська та наступу росіян на Дніпро. Він заявив, що російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Однак, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ Покровськ новини України
Реклама

Головне за день

Більше
Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФ

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФ

22:23Світ
Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

21:06Синоптик
"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

20:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Лише мегамозок знайде обличчя на малюнку: головоломка для геніїв за вісім секунд

Лише мегамозок знайде обличчя на малюнку: головоломка для геніїв за вісім секунд

Як українською сказати "беушний": яку помилку ми часто робимо, не підозрюючи про це

Як українською сказати "беушний": яку помилку ми часто робимо, не підозрюючи про це

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

Україну накриє потужний циклон: у яких областях будуть лити дощі

Україну накриє потужний циклон: у яких областях будуть лити дощі

Останні новини

22:45

РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

22:23

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФФото

21:50

Залити шкірку апельсинів оцтом: жінка поділилась геніальним методом прибиранняВідео

21:31

Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізмПогляд

21:18

Як заблокувати у Вайбері: феноменально швидкий і легкий трюкВідео

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
21:09

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

21:06

Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

20:20

"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

20:12

Біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів - Kyivpost

Реклама
20:09

Чому не можна класти молоко на дверцята холодильника: несподівана причина

19:47

"Я тут особливо не парюся": Лукашенко відповів на заліт "Шахедів" РФ в Білорусь

19:47

Підтримка "мирної ініціативи" Китаю і Бразилії: Швейцарія заявила про непорозуміння

19:28

Як не угробити авто: копійчаний засіб вмить уб'є іржу на гальмівних дискахВідео

19:12

"Українці вбивають українців": демограф розкрив наслідки зниження призивного віку

19:10

Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

19:10

Чому у росіян паніка через Курську АЕСПогляд

18:59

Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

18:51

"Мали допомогти Україні раніше": неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

18:46

"Ми стаємо залежними": Настя Каменських зробила одкровення

18:46

Розширення зони бойових дій: в Росії погрожують війною ще 4 країнам

Реклама
18:46

Жінки будуть в захваті: копійчаний засіб, який прибирає зморшки на обличчі

18:03

В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека

18:00

У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число

17:55

ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ

17:53

"Тотально банкрут": утікач Олег Винник по вуха в боргах - блогер

17:49

Російські полонені в Україні: як і де живуть окупантиФото

17:40

Хто проїде третім: задача з ПДР, яка заплутає навіть досвідчених водіївВідео

17:27

Терен це слива чи ні: що роблять із плодів і коли рвати ароматний фруктВідео

16:57

Церковне свято 5 жовтня: що заборонено робити у день мучениці Харитини

16:51

Поки Порошенко заявляв, що має бути на фронті, голова його фракції купив лакшері маєток на островах, - експертВідео

16:49

РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир

16:47

Скільки українців загинуло в російському полоні: у Міноборони озвучили цифри

16:38

РФ розпочала другу спробу контрнаступу на Курщині: чи вистачить ворогу ресурсів

16:31

Зменшення допомоги українським біженцям: у Європі знайшли рішення - Гладун

16:27

ЗСУ можуть відступити з Покровська: розвідка Естонії розкрила причину

15:52

За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

15:49

Став відомий геніальний спосіб, як зберегти банани свіжими упродовж 26 днівВідео

15:40

Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

15:35

Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

15:34

Атакують дронами щоночі: ЗСУ готуються до операцій біля Севастополя - Братчук

Реклама
15:33

Тактика флангового оточення: окупанти націлились на важливе місто на Донеччині

15:26

"Шерстяне" божевілля: хто такі квадробери та чим вони відрізняються від фурріВідео

15:15

"Білорусь готова допомогти Україні": Лукашенко виступив з неочікуваною заявою

15:11

3 дуже суворі заборони: що не можна робити 5 жовтня

14:56

Європейський Союз "може померти": Макрон заговорив про розвал блоку

14:51

ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

14:38

Спалили сотні одиниць бронетехніки РФ: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

14:06

Ні в якому разі не в холодильнику: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати картоплю

14:03

В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: скільки днів виділятимуть

13:57

Під білий вельон підуть не скоро: знаки зодіаку, яким не щастить у шлюбі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти