'Дуже складно, багато поранених': у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу

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У Покровську загострюється ситуацію / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, окупанти цілодобово намагаються проводити штурмові дії.

"Ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку. Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись. Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених", - розповів Сєкач для телеканалу "Еспресо".

Пресофіцер наголосив, що російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

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"Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу. Наразі вони повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб", - додав він.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

Нещодавно стало відомо, що окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

Олег Жданов оцінив загрозу захоплення Покровська та наступу росіян на Дніпро. Він заявив, що російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Однак, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.

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