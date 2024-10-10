Захопити до Нового року: Мусієнко озвучив місто на яке націлився ворог

Олександр Мусієнко назвав термін, до якого російські війська можуть спробувати захопити місто.

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Мусієнко назвав місто, яке ворог спробує захопити до Нового року / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Сценарій з дедлайнами від Кремля повторюється. Загарбники спробують захопити Покровськ в Донецькій області до закінчення поточного року. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері Radio NV.

Мусієнко зазначає, що цілі окупаційної армії залишаються незмінними.

"Мета, як була, так і залишається, — це напівоточення з подальшою перспективою повного оперативного оточення міста Покровськ. Можливо, до Різдва або Нового року ворог спробує створити загрози повного оточення Покровська, не заходячи в сам Покровськ", - розповів він. відео дня

За словами експерта, на Покровському напрямку ворог намагається розвивати флангові операції та атакувати з флангів.

"Чому не зайдуть в Покровськ? Не зайдуть, тому що потрібно накопичити більше сил. Не заходять, тому що вважають, що не готові до серйозних міських і вуличних боїв саме в такому великому за розмірами населеному пункті. Тому сценарій може бути такий: створити флангові „клешні", які будуть нависати над Покровським, а потім, коли ворог буде вважати, що вони накопичили достатньо сил, піти в цей наступ", - відзначив він.

Олександр Мусієнко пояснив, що подібну тактику ворог застосовував в Авдіївці. Щодо невеликих населених пунктів вони використовують іншу — заходять в місто, як це зараз сталося у Торецьку.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні — що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються оточити місто Селидове в Покровському районі Донеччини. Ворог останніми днями нарощує тиск на півночі від міста та в районі Маринівки.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначав, що після окупації Вугледара Донецької області окупанти, ймовірно, протягом наступних декількох тижнів спробують просунутися далі - на північ до Курахового.

Водночас в Інституті вивчення війни пишуть, що війська країни-агресорки Росії вичерпали багато резервів, які вони створили для своєї посиленої наступальної операції влітку 2024 року. Тому російська наступальна операція, що триває, ймовірно, завершиться в найближчі місяці.

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