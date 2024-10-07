Штурми з ранку до ночі: РФ намагається оточити ще одне місто - лейтенант

Російські окупанти намагаються оточити місто Селидове в Покровському районі Донеччини. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Ворог останніми днями нарощує тиск на півночі від міста та в районі Маринівки.
"Штурмують з ранку до ночі виключно піхотою, без техніки, на жаль мінімальні, але ж мають деякі успіхи, що дає змогу потроху просуватися. Ситуацію по карті можете оцінити самі, з днями краще не стає", - написав він.відео дня
Що відомо про місто Селидове?
Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка.
Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.
Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.
Нещодавно стало відомо, що окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.
Олег Жданов оцінив загрозу захоплення Покровська та наступу росіян на Дніпро. Він заявив, що російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Однак, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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