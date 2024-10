Ворог 'дихає в спину' біля чотирьох населених пунктів: DeepState про успіхи РФ

В Донецькій області продовжують просуватися окупанти з країни-агресорки Росії. Зафіксовані успіхи загарбників біля чотирьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Своєю чергою Інститут вивчення війни підтверджує загострення ситуації на Донеччині. За даними аналітиків, ворог з Росії досягнув також деяких успіхів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська.

Ворог активно штурмує позиції ЗСУ за допомогою важкого озброєння. Українські військові ведуть важкі оборонні бої, намагаючись зупинити просування противника. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.

В іншій частині Донбасу - на Луганщині, агресор не залишає спроб продовжувати наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Ворог всіма силами намагається прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію та авіацію. Але українські військові не допускають просування противника, стійко утримуючи свої позиції. Бої на цьому напрямку мають затяжний характер.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.