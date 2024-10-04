Ворог 'дихає в спину' біля чотирьох населених пунктів: DeepState про успіхи РФ

Російський агресор просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.

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Ворог просунувся на Донеччині / Колаж: Главред, Фото: Associated Press, фото: DeepState

В Донецькій області продовжують просуватися окупанти з країни-агресорки Росії. Зафіксовані успіхи загарбників біля чотирьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - йдеться у повідомленні. відео дня

Своєю чергою Інститут вивчення війни підтверджує загострення ситуації на Донеччині. За даними аналітиків, ворог з Росії досягнув також деяких успіхів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська.

Ворог активно штурмує позиції ЗСУ за допомогою важкого озброєння. Українські військові ведуть важкі оборонні бої, намагаючись зупинити просування противника. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.

В іншій частині Донбасу - на Луганщині, агресор не залишає спроб продовжувати наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Ворог всіма силами намагається прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію та авіацію. Але українські військові не допускають просування противника, стійко утримуючи свої позиції. Бої на цьому напрямку мають затяжний характер.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

За даними Генштабу, 30 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку.

Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селідового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Три атаки противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки", - розповіли в Генштабі.

Курахово / Инфографика: Главред

Окрім цього, всього п’ятнадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 101 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів", - підсумували в Генштабі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, у Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією. Зазначається, що слід нарощувати військове виробництво, а також поповнювати запаси зброї та боєприпасів.

Своєю чергою колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розказав про нові труднощі для ЗСУ. Попри той факт, що українські військові мають потужну далекобійну зброю, "в росіян арифметично всього більше, ніж у нас — людей, можливостей".

А от у Курській області раптово змінилася ситуація. Полковник Роман Костенко заявив, що в Курській області йде маневрова війна та підкреслив, що ЗСУ утримують свої позиції.

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