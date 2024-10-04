'Страшенно погано для військових': експерт розказав про нові труднощі для ЗСУ

Не вирішує питання і те, що українські військові мають потужну далекобійну зброю, адже "в росіян арифметично всього більше, ніж у нас — людей, можливостей".

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​ Експерт розповів про складнощі на фронті ​ / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

На Українські Збройні сили можуть чекати нові труднощі, коли стане прохолодно та розпочнеться сезон дощів. Річ у тім, що після після опадів в окопах стоятиме вода і важка техніка не зможе нормально пересуватися по ґрунту. Деталями поділився з OBOZ.UA колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Незгода зупинить і агресорів також, але на просування українських військ це теж неабияк вплине. Ступак пригадує, що і в 2022-2023 роках погіршення погодних умов стало негативним фактором для Сил оборони. В таких умовах наступати дуже складно, майже неможливо.

"Казали, що український чорнозем не дасть російській техніці проходити… Цей чорнозем не розрізняє, яка техніка їде — російська чи українська. Усі грузнуть однаково. Усі в окопах по пояс у воді. Це страшенно погано для всіх військових", — наголошує експерт.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ще одним негативним моментом, за словами Ступака, є те, що в України зараз немає суттєвих переваг, які дали б змогу перехопити ініціативу на фронті. Не вирішує питання і те, що українські військові мають потужну далекобійну зброю, адже "в росіян арифметично всього більше, ніж у нас — людей, можливостей".

"Вони готові покласти свою економіку заради перемоги в цій війні, готові кинути на війну 40% держбюджету. Кремль користується тим, що в Росії немає політиків, які могли б протистояти цьому, немає жодної опозиційної фракції тощо. На жаль, такі диктаторські режими у цьому виграють", — наголосив Ступак.

Однак колишній співробітник Служби безпеки України вказує також, що українській армії потрібно більше людей. Важливо, щоб держава нарощувала власне виробництво зброї, бо зараз цього недостатньо.

"Ми маємо тримати певні локації політично, не відходити з них, бо саме політично вони важливі. Є й проблеми в армії, де ще залишилася радянщина. Тому сказати, що може нам допомогти змінити ситуацію вже наступного місяця… По суті, ситуація не змінилася за останні 24 місяці", — додав Іван Ступак.

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ. Упродовж найближчих місяців, а можливо й тижнів, наступальні операції армії РФ на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, вважають аналітики.

Своєю чергою командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара. За словами Бунятова, у випадку захоплення, ворогу буде зручно тиснути на фланг Курахове та розвивати наступ у напрямку Богоявленки.

Як розповів нещодавно експерт Світан, РФ втратила вигідну позицію на одному з напрямків. Аналітик підкреслює, що попри все, окупанти намагаються відновити контроль над цим напрямком, але марно.

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