У Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією і назвали дві умови

Європейському Союзу радять посилити свою оборонну промисловість.

https://glavred.net/world/v-evrope-sdelali-prognoz-o-srokah-voyny-s-rossiey-i-nazvali-dva-usloviya-10602209.html Посилання скопійоване

У НАТО на тлі ризиків війни з Росією закликають ЄС не дублювати оборонні структури / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

Війна Росії проти країн Євросоюзу може статися вже через 6-8 років. Наднаціональному об'єднанню слід нарощувати військове виробництво, а також поповнювати запаси зброї та боєприпасів. Про це заявив кандидат на посаду першого європейського комісара з оборони Андрюс Кубілюс.

Як повідомляє Bloomberg, Кубілюс наступного місяця очікує слухань в Європейському парламенті стосовно затвердження своєї кандидатури. Він є представником Європейської народної партії - найбільшої політичної сили в Європарламенті. Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила йому попрацювати над нарощуванням інвестицій у безпеку Європи та об'єднати її оборонну промисловість.

Що пропонує Кубілюс

За словами Кубілюса, Європі треба розглянути можливість випуску спільних облігацій для того, щоб залучити додаткові кошти на суму в 500 мільярдів євро. Ці гроші необхідні для прискорення розвитку промисловості Євросоюзу. Утім, деякі держави, такі як Німеччина, донедавна виступали проти продажу більшої кількості спільних боргів.

відео дня

Запаси боєприпасів для ЄС та реакція НАТО

Крім того, Кубілюс також виступив з ініціативою щодо створення обов'язкових боєприпасів для Євросоюзу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, напередодні передачі повноважень Марку Рютте, різко відреагував на цю пропозицію.

"Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, якщо вони не дублюватимуть або не конкуруватимуть з НАТО... (Євросоюз не повинен, - ред.) починати будувати альтернативні оборонні структури", - наголосив Столтенберг.

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Війна Росії та Європи - головні новини за темою:

Якщо Росія нападе, сотні тисяч солдатів з'являться на сході Європи протягом 3-6 місяців, раніше писали журналісти Spiegel із посиланням на німецький військовий документ. Причому блок буде готовий відправити 800 тисяч солдатів і 200 тисяч одиниць військової техніки.

НАТО застосує проти Росії 5-ту статтю про колективну оборону, якщо ворожі сили нападуть на Сувалкський коридор, вважає експерт Юрій Романюк. На його думку, в організації вже досягли консенсусу з цього питання.

За підтримки "осі зла" Росія буде готова до війни з НАТО вже до 2030 року, вважає керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ключове для РФ у цьому питанні - перебудова економіки під війну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред