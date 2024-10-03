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У Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією і назвали дві умови

Андрій Ганчук
3 жовтня 2024, 17:12
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Європейському Союзу радять посилити свою оборонну промисловість.
НАТО, війська РФ
У НАТО на тлі ризиків війни з Росією закликають ЄС не дублювати оборонні структури / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

Війна Росії проти країн Євросоюзу може статися вже через 6-8 років. Наднаціональному об'єднанню слід нарощувати військове виробництво, а також поповнювати запаси зброї та боєприпасів. Про це заявив кандидат на посаду першого європейського комісара з оборони Андрюс Кубілюс.

Як повідомляє Bloomberg, Кубілюс наступного місяця очікує слухань в Європейському парламенті стосовно затвердження своєї кандидатури. Він є представником Європейської народної партії - найбільшої політичної сили в Європарламенті. Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила йому попрацювати над нарощуванням інвестицій у безпеку Європи та об'єднати її оборонну промисловість.

Що пропонує Кубілюс

За словами Кубілюса, Європі треба розглянути можливість випуску спільних облігацій для того, щоб залучити додаткові кошти на суму в 500 мільярдів євро. Ці гроші необхідні для прискорення розвитку промисловості Євросоюзу. Утім, деякі держави, такі як Німеччина, донедавна виступали проти продажу більшої кількості спільних боргів.

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Запаси боєприпасів для ЄС та реакція НАТО

Крім того, Кубілюс також виступив з ініціативою щодо створення обов'язкових боєприпасів для Євросоюзу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, напередодні передачі повноважень Марку Рютте, різко відреагував на цю пропозицію.

"Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, якщо вони не дублюватимуть або не конкуруватимуть з НАТО... (Євросоюз не повинен, - ред.) починати будувати альтернативні оборонні структури", - наголосив Столтенберг.

Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Війна Росії та Європи - головні новини за темою:

Якщо Росія нападе, сотні тисяч солдатів з'являться на сході Європи протягом 3-6 місяців, раніше писали журналісти Spiegel із посиланням на німецький військовий документ. Причому блок буде готовий відправити 800 тисяч солдатів і 200 тисяч одиниць військової техніки.

НАТО застосує проти Росії 5-ту статтю про колективну оборону, якщо ворожі сили нападуть на Сувалкський коридор, вважає експерт Юрій Романюк. На його думку, в організації вже досягли консенсусу з цього питання.

За підтримки "осі зла" Росія буде готова до війни з НАТО вже до 2030 року, вважає керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ключове для РФ у цьому питанні - перебудова економіки під війну.

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