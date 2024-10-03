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"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

Ангеліна Підвисоцька
3 жовтня 2024, 23:25
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Полковник Роман Костенко заявив, що в Курській області йде маневрова війна.
Курська область, ЗСУ
У Курській області змінилася ситуація / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін із карт ISW

Українські військові утримують свої позиції, зайняті під час наступу на Курську область. Однак ситуація в цьому регіоні змінилася. Про важливі нюанси розповів народний депутат, секретар парламентського Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що зараз у Курській області триває маневрова війна.

"Йде маневрова війна, там навіть немає суцільних ліній оборони. І ми, і противник робимо спроби створити ситуацію, коли хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації", - зазначив він.

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Попри те, що росіяни підтягнули понад 40 тисяч особового складу, українські військові зберігають ініціативу за деякими напрямками. Водночас варто зазначити, що окупанти намагаються втримати оборону та відвоювати території. Ворог намагається утримати свої війська в напрямку річки Сейм і будує там понтонні переправи, які успішно розбивають бійці ЗСУ.

"Ми намагаємося російських солдатів відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що в когось є на 100% перевага, не можна. У нас немає вже такої активності в наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо", - сказав Роман Костенко.

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населені пункти.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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