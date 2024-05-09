ВР звільнила віцепрем’єра Кубракова: Мінінфраструктури хочуть розділити навпіл

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури хочуть розділити на два окремих відомства.

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ВР звільнила віцепрем’єра Олександра Кубракова/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 9 травня, звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За відповідне рішення проголосували 272 нардепи.

Під час голосування самого урядовця у залі засідань не було.

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Проєкт постанови про звільнення Кубракова був зареєстрований у Раді 9 травня.

Сам Кубраков ще перед звільненням зазначав у Facebook, що глава уряду і фракція "Слуга народу" не обговорювали з ним рішення про його відставку, а також не запрошували його на засідання фракції та профільного комітету.

"Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою – за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю – шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", – відреагував Кубраков.

Хто такий Олександр Кубраков? Олександр Кубраков – український політик, підприємець, експерт IT-ринку та ринку мобільного зв'язку. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури з 1 грудня 2022 року. Був міністром інфраструктури України з 20 травня 2021 року по 1 грудня 2022 року. Директор асоціації "Інформаційні технології України", керівник сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання (2016-2019 роки). Голова Укравтодору (листопад 2019-го – травень 2021 року), пише Вікіпедія.

Мінінфраструктури хочуть розділити навпіл

Ще 8 травня "Українська правда" з посиланням на джерела у "Слузі народу" повідомляла, що на засіданні фракції в середу було прийнято рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Джерела УП розповіли, нібито представники комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час засідання фракції сказали, що це відомство начебто "провалило регіональну політику".

Після цього Комітет запропонував розділити відомство і створити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Зазначається, що таку ідею підтримав премʼєрміністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції.

Продовження військового стану і мобілізації – останні новини

Нагадаємо, у середу, 8 травня, Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан і назвала терміни. За відповідний документ проголосували 339 нардепів. Воєнний стан продовжують на 90 днів з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

Також у цей же день ВР підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених. У Верховній Раді розповіли, що він передбачає. Мобілізуватися з в’язниці не зможуть депутати, частина топкорупціонерів та особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини, наприклад, вбивства і зґвалтування.

У четвер, 9 травня, Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів. Тепер за неявку в ТЦК і СП за повісткою та ухилення від взяття на облік спершу призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень.

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