В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан і назвали терміни: деталі

Відповідне рішення прийняла Верховна Рада, повідомив нардеп.

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В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан і назвали терміни/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скрін

В Україні у середу, 8 травня, продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

Відповідне рішення прийняла Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк зазначив, що Верховна Рада затвердила Указ президента №11234 про продовження дії воєнного стану. За відповідний документ проголосували 339 нардепів. Воєнний стан продовжують на 90 днів з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

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Це вже одинадцяте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Після голосування у Верховній Раді документ повинен підписати президент України Володимир Зеленський.

Железняк повідомив, що Рада також затвердила Указ президента №11235 про продовження мобілізації.

"За – 336. Строки теж: 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року", – зазначив нардеп.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію в Україні/ Інфографіка: Главред

Мобілізація 2024 в Україні – останні новини

Раніше у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК. Направлення на ВЛК видаватиме територіальний центр комплектування, де людина перебуває на обліку, пояснила Оксана Сухорукова.

Також раніше у Верховній Раді зробили заяву, коли можуть ухвалити нові штрафи для ухилянтів. Зазначалося, що Верховна Рада може вже цього тижня, з 6 по 12 травня, розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації та військового обліку.

Нагадаємо, нардеп розповів, як карають працівників ТЦК. Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки правопорушення, вони реєструють й розслідуються, розповів Федір Веніславський.

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