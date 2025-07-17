Чи скасують дистанційне навчання у школах: які зміни відбудуться з 18 липня

Влада шукатиме методи, щоб повернути дітей до безпечних шкіл.

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Дистанційне навчання у школах / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Наказ Міносвіти №1112 буде скасовано 18 липня

Дистанційне навчання в школах не скасовуватимуть

Безпека дітей — ключовий пріоритет

Наказ Міністерства освіти і науки №1112 щодо зокрема дистанційного навчання у школах буде скасовано. Про це повідомив Михайло Федоров, якому президент запропонував посаду першого віцепрем’єр-міністра у новому уряді.

За його словами, влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання.

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"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – за Covid, повномасштабну війну – будемо шукати цей шлях", - наголосив він.

Федоров про скасування "дистанційки" - відео:

Пізніше Федоров написав, що дистанційне навчання в школах не скасовуватимуть.

"Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Він також надав більше деталей щодо скасування Наказу № 1112:

Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом.

Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано.

Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян.

Навчання - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Михайло Федоров раніше говорив, що уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, наразі будується приблизно 200 таких підземних шкіл.

Також відомо, що діти захисників і захисниць України, які отримували освіту у вищих навчальних закладах за контрактом, отримають компенсацію за навчання.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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