Чим буде займатися Свириденко на посаді премʼєр-міністра - план на 6 місяців

Свириденко наголосила, що її голова мета - реальні позитивні результати, які кожен українець відчує у своєму житті.

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Що зміниться для України зі Свириденко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Коротко:

Свириденко обійняла посаду премʼєр міністра України

Посадовиця окреслила головні цілі на посаді

Юлія Свириденко змінила Дениса Шмигаля на посаді голови Кабінету міністрів України. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що планує зробити в першу чергу на посаді премʼєр-міністра України.

Свириденко зазначила, що її головна мета як прем’єр-міністра — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує у своєму житті.

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Вона додала, що війна не дає права на зволікання, то країна мусить діяти швидко й рішуче. Також Свириденко озвучила цілі на перші 6 місяців, серед яких:

якісне забезпечення армії;

збільшення власного виробництва зброї;

підвищення технологічності війська.

"Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні", - написала Свириденко.

Вона додала, що уряд вже почав роботу над оптимізацією державного апарату та бере курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Юлія Свириденко - останні новини за темою

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що починається трансформація системи виконавчої влади.

Вже у четвер, 17 липня, в Україні призначили нового прем’єр-міністра. Посаду обійняла Юлія Свириденко, яка в уряді Дениса Шмигаля обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки. "За" проголосували 262 народних депутати.

Главред нещодавно детально розповів, що відомо про Юлію Свириденко та чим вона займалася до посади премʼєр-містра України.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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