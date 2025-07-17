Чим буде займатися Свириденко на посаді премʼєр-міністра - план на 6 місяців

Коротко:
- Свириденко обійняла посаду премʼєр міністра України
- Посадовиця окреслила головні цілі на посаді
Юлія Свириденко змінила Дениса Шмигаля на посаді голови Кабінету міністрів України. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що планує зробити в першу чергу на посаді премʼєр-міністра України.
Свириденко зазначила, що її головна мета як прем’єр-міністра — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує у своєму житті.
Вона додала, що війна не дає права на зволікання, то країна мусить діяти швидко й рішуче. Також Свириденко озвучила цілі на перші 6 місяців, серед яких:
- якісне забезпечення армії;
- збільшення власного виробництва зброї;
- підвищення технологічності війська.
"Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні", - написала Свириденко.
Вона додала, що уряд вже почав роботу над оптимізацією державного апарату та бере курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення.
Юлія Свириденко - останні новини за темою
Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що починається трансформація системи виконавчої влади.
Вже у четвер, 17 липня, в Україні призначили нового прем’єр-міністра. Посаду обійняла Юлія Свириденко, яка в уряді Дениса Шмигаля обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки. "За" проголосували 262 народних депутати.
Главред нещодавно детально розповів, що відомо про Юлію Свириденко та чим вона займалася до посади премʼєр-містра України.
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Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
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