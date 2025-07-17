Вже дешевше, ніж минулого місяця: в Україні впали ціни на популярні крупи

Одна крупа стала дешевшою одразу на 14 гривень.

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Ціни на крупи в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні змінились ціни на крупи

Зокрема, подешевшали деякі вики рису

Ціни на гречку залишаються стабільними

В Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшали деякі види продуктів. Про це відомо з даних Мінфін.

Ціни на гречку

Так, гречана крупа не стала дорожчою порівняно з попереднім місяцем. Якщо в червні кілограм цієї крупи можна було придбати в середньому за 34,11 гривні, то в липні середня вартість становить 34,10 гривні.

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Серед торговельних мереж ціни на гречку є такими:

Metro - 31,30 грн;

Novus - 31,99 грн;

Auchan - 29,90 грн;

Megamarket - 43,20 грн.

Ціни на рис

Довгозернистий рис не змінився в ціні, як і місяць тому його вартість складає 58,50 гривень за кілограм.

Водночас, пропарений довгозернистий рис відчутно подешевшав. Ціни знизились з 68,13 до 54,10 гривень.

Круглозернистий рис також подешевшав. У червні він коштував 71,94 гривню, а у липні - 70,37 гривень.

Вартість круглозернистого рису в супермаркетах:

Auchan - 93,20 грн;

Megamarket - 57,60 грн;

Metro - 50,70 грн;

Novus - 79,99 грн.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст Центру економічної стратегії Андрій Акименко сказав, що уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.

Також відомо, що ще з осені минулого року вартість яєць в Україні рекордно підскочила і продовжує зростати. Зокрема, річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.

Водночас, заступник голови Української аграрної ради Денис Марчук заявив, що хліб щомісяця демонструє динаміку росту на 1,5-2%.

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