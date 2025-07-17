Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

Скоро температура повітря знову підійметься – синоптикиня Наталія Діденко назвала дату.

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Погода в Україні - спека знову накриє Україну/ фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 18 липня

Де будуть дощі з грозами

Коли температура в Україні знову почне підійматися

Погода в Україні у п’ятницю, 18 липня, буде теплою в більшості областей, а подекуди спекотною.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила, що в одній з областей температура повітря опуститься до +17 градусів.

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Загалом, 18 липня очікується:

захід – +17…+23

північ – +23…+27

центр – від +17 (Вінниччина) до +32 на Дніпропетровщині

схід – +27…+35

південь – +28+32.

Синоптикиня зазначила, що дощі з грозами будуть повсюди, окрім півдня. Сильніші опади очікуються у західних областях.

У Києві в п’ятницю температура повітря триматиметься на рівні близько +20 градусів вдень. Місцями будуть дощ і гроза.

Погода в Україні 18 липня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні підвищиться температура

Водночас Діденко попередила, що скоро в Україну знову повернеться спека. Так, варто очікувати підвищення температури повітря з 21-22 липня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, грози з градом і шквалами витіснять спеку – стала відома дата різкого похолодання до +20. В Україні очікується зниження температури до +20.

Також раніше повідомлялося, що будуть град, грози та потужний вітер – стало відомо, які області постраждають від сильної негоди. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +12 градусів.

Нагадаємо, сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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