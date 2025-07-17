Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 18 липня
- Де будуть дощі з грозами
- Коли температура в Україні знову почне підійматися
Погода в Україні у п’ятницю, 18 липня, буде теплою в більшості областей, а подекуди спекотною.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила, що в одній з областей температура повітря опуститься до +17 градусів.
Загалом, 18 липня очікується:
- захід – +17…+23
- північ – +23…+27
- центр – від +17 (Вінниччина) до +32 на Дніпропетровщині
- схід – +27…+35
- південь – +28+32.
Синоптикиня зазначила, що дощі з грозами будуть повсюди, окрім півдня. Сильніші опади очікуються у західних областях.
У Києві в п’ятницю температура повітря триматиметься на рівні близько +20 градусів вдень. Місцями будуть дощ і гроза.
Коли в Україні підвищиться температура
Водночас Діденко попередила, що скоро в Україну знову повернеться спека. Так, варто очікувати підвищення температури повітря з 21-22 липня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, грози з градом і шквалами витіснять спеку – стала відома дата різкого похолодання до +20. В Україні очікується зниження температури до +20.
Також раніше повідомлялося, що будуть град, грози та потужний вітер – стало відомо, які області постраждають від сильної негоди. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +12 градусів.
Нагадаємо, сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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