Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

Якщо союзники нададуть Україні необхідну зброю, у ворога можуть початися серйозні проблеми.

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Які ракети може отримати Україна / Колаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Що сказав Романенко:

Україні можуть передати ракети JASSM

Ракети ATACMS до 300 кілометрів також можуть входити до допомоги

Україні треба щонайменше стільки ракет, скільки було передано Storm Shadow

Україна очікує поставок зброї від союзників і в списку можуть бути не лише балістичні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, але й більш потужне озброєння.

Про це в етері Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. За його словами, Україна може отримати ракети JASSM.

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ATACMS / Інфографіка: Главреда

"На мою думку, нам зможуть надати JASSM, у всякому разі я сподіваюся на це. А ще ми можемо отримати ракети ATACMS – балістичні ракети, які можна запускати на дальність до 300 км з тих установок HIMARS та MLRS, які у нас є. Це була б дуже корисна зброя для нас, хоча і менша дальність, але все одно це зброя, яка б дозволила завдавати дошкульних ударів на серйозну глибину", - зазначив він.

Щодо кількості ракет Романенко зазначив, що Україна потребує хоча б тої кількості, в якій були надані раніше ракети Storm Shadow.

Передача Україні зброї - останні новини

Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.

Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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