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Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

Анна Косик
17 липня 2025, 13:20
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Якщо союзники нададуть Україні необхідну зброю, у ворога можуть початися серйозні проблеми.
Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США
Які ракети може отримати Україна / Колаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Що сказав Романенко:

  • Україні можуть передати ракети JASSM
  • Ракети ATACMS до 300 кілометрів також можуть входити до допомоги
  • Україні треба щонайменше стільки ракет, скільки було передано Storm Shadow

Україна очікує поставок зброї від союзників і в списку можуть бути не лише балістичні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, але й більш потужне озброєння.

Про це в етері Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. За його словами, Україна може отримати ракети JASSM.

відео дня
Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США
ATACMS / Інфографіка: Главреда

"На мою думку, нам зможуть надати JASSM, у всякому разі я сподіваюся на це. А ще ми можемо отримати ракети ATACMS – балістичні ракети, які можна запускати на дальність до 300 км з тих установок HIMARS та MLRS, які у нас є. Це була б дуже корисна зброя для нас, хоча і менша дальність, але все одно це зброя, яка б дозволила завдавати дошкульних ударів на серйозну глибину", - зазначив він.

Щодо кількості ракет Романенко зазначив, що Україна потребує хоча б тої кількості, в якій були надані раніше ракети Storm Shadow.

Передача Україні зброї - останні новини

Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.

Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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