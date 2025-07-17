Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

Що сказав Романенко:
- Україні можуть передати ракети JASSM
- Ракети ATACMS до 300 кілометрів також можуть входити до допомоги
- Україні треба щонайменше стільки ракет, скільки було передано Storm Shadow
Україна очікує поставок зброї від союзників і в списку можуть бути не лише балістичні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, але й більш потужне озброєння.
Про це в етері Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. За його словами, Україна може отримати ракети JASSM.
"На мою думку, нам зможуть надати JASSM, у всякому разі я сподіваюся на це. А ще ми можемо отримати ракети ATACMS – балістичні ракети, які можна запускати на дальність до 300 км з тих установок HIMARS та MLRS, які у нас є. Це була б дуже корисна зброя для нас, хоча і менша дальність, але все одно це зброя, яка б дозволила завдавати дошкульних ударів на серйозну глибину", - зазначив він.
Щодо кількості ракет Романенко зазначив, що Україна потребує хоча б тої кількості, в якій були надані раніше ракети Storm Shadow.
Передача Україні зброї - останні новини
Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.
Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.
Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.
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Про персону: Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.
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