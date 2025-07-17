Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі

Коротко:
- Віталій Козловський звернувся до Кондратюка
- Як він його обізвав
Український відомий співак Віталій Козловський звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, якому нещодавно виплатив борг.
На Instagram-сторінці "Сцена.Uа" з'явилося відео, як Козловський обізвав Кондратюка.
Співак співав пісню "Мала змогла", а після слів "Ти думав, що без тебе розклеїться мала" сказав скандальну фразу.
"Ти думав, що без тебе розклеїться малюк. А малюк зміг! Це послання до старого очкарика", - видав Козловський.
Нагадаємо, конфлікт між співаком і продюсером тривав 13 років: Кондратюк отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, а Козловський - права на хіти, які зробили його знаменитим. Щоб віддати борг артисту навіть довелося продати квартиру батьків у Львові.
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Віталій Козловський - останні новини по темі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широку публіку про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.
Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.
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Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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