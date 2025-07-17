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Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі

Еліна Чигис
17 липня 2025, 10:23
166
Віталій Козловський продовжив тему конфлікту з колишнім продюсером.
Віталій Козловський, Ігор Кондратюк
Віталій Козловський - конфлікт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

Коротко:

  • Віталій Козловський звернувся до Кондратюка
  • Як він його обізвав

Український відомий співак Віталій Козловський звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, якому нещодавно виплатив борг.

На Instagram-сторінці "Сцена.Uа" з'явилося відео, як Козловський обізвав Кондратюка.

відео дня

Співак співав пісню "Мала змогла", а після слів "Ти думав, що без тебе розклеїться мала" сказав скандальну фразу.

"Ти думав, що без тебе розклеїться малюк. А малюк зміг! Це послання до старого очкарика", - видав Козловський.

Віталій Козловський про Кондратюка
Віталій Козловський про Кондратюка / фото: скрін instagram.com/scena_ua/

Нагадаємо, конфлікт між співаком і продюсером тривав 13 років: Кондратюк отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, а Козловський - права на хіти, які зробили його знаменитим. Щоб віддати борг артисту навіть довелося продати квартиру батьків у Львові.

Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі
Віталій Козловський / Інфографіка: Главред

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Віталій Козловський - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широку публіку про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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