Лорак зокрема: з азербайджанського фестивалю вигнали російських артистів

Коротко:
- Де мали виступати російські артисти
- Чому їх прибрали з фестивалю
В Азербайджані вирішили скасувати російських артистів.
Крім того, російські артисти, зокрема й зрадниця України Ані Лорак, також мали виступити на музичному фестивалі Dream Fest 2025 з 23 по 26 липня.
Однак напередодні заходу організатори змінили програму - виконавців із Росії вирішили прибрати. Таке рішення ухвалило Міністерство культури Азербайджану на тлі загострення дипломатичних відносин із країною-агресором.
Спочатку серед хедлайнерів фесту були заявлені Ані Лорак, гурт "Руки вверх", Клава Кока, Єгор Крід, Стас П'єха та інші артисти з Росії. Однак тепер їх замінять місцевими виконавцями. До слова, там також заявлені світові знаменитості, серед яких Алессандро Сафіна, гурт Aqua, InGrid, Ніколь Шерзінгер та інші популярні в усьому світі артисти.
На сайті фестивалю йдеться, що програма першого і третього днів залишиться без змін. На другий і четвертий день підберуть нових учасників.
Прибрали з програми навіть ведучих - Регіну Тодоренко та Мілоша Біковича.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
Вас також може зацікавити:
- "Ще один плювок": Ані Лорак потрапила у величезні неприємності в РФ
- Зрадниця Лорак відмовилася розважати окупантів: "Для чого громадянство"
- "Скільки разів я падала": зрадниця Лорак розкрила правду про шлюб з іспанцем
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред