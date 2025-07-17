Лорак зокрема: з азербайджанського фестивалю вигнали російських артистів

Російські артисти позбавляються виступів по всьому світу.

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В Азербайджані скасували російських артистів / Колаж Главред, фото КП, Instagram/anilorak

Коротко:

Де мали виступати російські артисти

Чому їх прибрали з фестивалю

В Азербайджані вирішили скасувати російських артистів.

Крім того, російські артисти, зокрема й зрадниця України Ані Лорак, також мали виступити на музичному фестивалі Dream Fest 2025 з 23 по 26 липня.

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Однак напередодні заходу організатори змінили програму - виконавців із Росії вирішили прибрати. Таке рішення ухвалило Міністерство культури Азербайджану на тлі загострення дипломатичних відносин із країною-агресором.

В Азербайджані скасували російських артистів / Фото dreammusicfest.com

Спочатку серед хедлайнерів фесту були заявлені Ані Лорак, гурт "Руки вверх", Клава Кока, Єгор Крід, Стас П'єха та інші артисти з Росії. Однак тепер їх замінять місцевими виконавцями. До слова, там також заявлені світові знаменитості, серед яких Алессандро Сафіна, гурт Aqua, InGrid, Ніколь Шерзінгер та інші популярні в усьому світі артисти.

Ані Лорак продовжує розважати росіян / фото: instagram.com, Ані Лорак

На сайті фестивалю йдеться, що програма першого і третього днів залишиться без змін. На другий і четвертий день підберуть нових учасників.

Прибрали з програми навіть ведучих - Регіну Тодоренко та Мілоша Біковича.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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