Подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро: став відомий точний місяць

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні сповільниться ріст цін на продукти
- Що зараз найбільше впливає на ріст цін на продукти в Україні
Уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.
Таким прогнозом поділився економіст Центру економічної стратегії Андрій Акименко, пише "Фокус". Експерт зазначив, що зростання цін на продукти харчування є одним з ключових елементів загального росту цін.
"Українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн (чим коефіцієнт менше, тим краще), і подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції Info Sapiens у червні кожен четверний українець економив на їжі", – розповів Акименко.
Він зазначив, що у липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати.
"Водночас продуктова інфляція рік-до-року у 2022 та 2023 роках була вищою, ніж зараз. Тому ситуація не така страшна, як дехто може вважати, і я очікую уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року", – сказав економіст ЦЕС.
Що спричинило ріст цін у червні
Економіст пояснив, що є два ключові чинники, які спричинили ріст цін у червні – весняні заморозки і початок сезону відпусток і канікул, що в свою чергу створило і продовжує створювати підвищене навантаження на залізничні пасажирські перевезення.
Акименко зазначив, за червень найбільше подорожчали дві категорії товарів і послуг – фрукти (13,5%) і залізничні квитки (5,4%).
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.
Також раніше повідомлялося, що на прилавках України більше немає улюбленої риби – стало відомо, чому почалася криза і дефіцит. Одна з чорних сторінок історії України суттєво вплинула на рибний промисел, зокрема на місця вилову.
Нагадаємо, плюс 59,2% за рік – ціни на яйця в Україні "летять у космос". Вартість яєць продовжує стрімко рости.
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Про джерело: Центр економічних стратегій
Центр економічних стратегій - український неурядовий дослідницький центр, який займається питаннями економічної політики. Громадянська неурядова організація. Заснований у 2015 році.
Центр проводить аналіз найважливіших аспектів державної політики та працює над посиленням підтримки населенням економічних реформ.
Завдання Центру - підтримка реформ в Україні для досягнення стійкого економічного зростання, пише Вікіпедія.
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