Подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро: став відомий точний місяць

Коли ціни на продукти сповільнять свій ріст - економіст назвав терміни.

https://glavred.net/economics/podorozhanie-produktov-v-ukraine-zamedlitsya-uzhe-skoro-stal-izvesten-tochnyy-mesyac-10682141.html Посилання скопійоване

Коли ціни на продукти сповільнять свій ріст/ колаж: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні сповільниться ріст цін на продукти

Що зараз найбільше впливає на ріст цін на продукти в Україні

Уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.

Таким прогнозом поділився економіст Центру економічної стратегії Андрій Акименко, пише "Фокус". Експерт зазначив, що зростання цін на продукти харчування є одним з ключових елементів загального росту цін.

відео дня

"Українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн (чим коефіцієнт менше, тим краще), і подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції Info Sapiens у червні кожен четверний українець економив на їжі", – розповів Акименко.

Він зазначив, що у липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати.

"Водночас продуктова інфляція рік-до-року у 2022 та 2023 роках була вищою, ніж зараз. Тому ситуація не така страшна, як дехто може вважати, і я очікую уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року", – сказав економіст ЦЕС.

Що спричинило ріст цін у червні

Економіст пояснив, що є два ключові чинники, які спричинили ріст цін у червні – весняні заморозки і початок сезону відпусток і канікул, що в свою чергу створило і продовжує створювати підвищене навантаження на залізничні пасажирські перевезення.

Акименко зазначив, за червень найбільше подорожчали дві категорії товарів і послуг – фрукти (13,5%) і залізничні квитки (5,4%).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

Також раніше повідомлялося, що на прилавках України більше немає улюбленої риби – стало відомо, чому почалася криза і дефіцит. Одна з чорних сторінок історії України суттєво вплинула на рибний промисел, зокрема на місця вилову.

Нагадаємо, плюс 59,2% за рік – ціни на яйця в Україні "летять у космос". Вартість яєць продовжує стрімко рости.

Читайте також:

Про джерело: Центр економічних стратегій Центр економічних стратегій - український неурядовий дослідницький центр, який займається питаннями економічної політики. Громадянська неурядова організація. Заснований у 2015 році. Центр проводить аналіз найважливіших аспектів державної політики та працює над посиленням підтримки населенням економічних реформ. Завдання Центру - підтримка реформ в Україні для досягнення стійкого економічного зростання, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред