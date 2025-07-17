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Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні "летять у космос"

Марія Николишин
17 липня 2025, 10:55
106
Вартість яєць продовжує стрімко рости.
Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні 'летять у космос'
Ціни на яйця / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • За рік яйця подорожчали на 59,2%
  • Це найвищий показник серед усіх продуктів
  • Наразі середня ціна за десяток яєць складає 73,53 гривні

Ще з осені минулого року вартість яєць в Україні рекордно підскочила і продовжує зростати. Про це відомо з даних Держстату.

Так, лише на початку 2025 року ціни почали зменшуватись, однак після невеликої перерви знову зросли.

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Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%. Якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

Водночас, річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.

"На початку року, у січні середня вартість яєць складала 49,39 гривень за десяток, а у червні вартість зросла трохи більше, ніж на 4 гривні, до 53,63 гривень", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що станом на четвер, 17 липня, ціни на курячі яйця Ясенсвіт коливаються від 70,99 до 78,20 гривень за десяток.

За даними Мінфін відомо, що середня ціна складає 73,53 гривні. Там також показали ціни на яйця у популярних мережах супермаркетів:

  • Auchan - 71,40 грн;
  • Novus - 70,99 грн;
  • Megamarket - 78,20 грн.
Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні 'летять у космос'
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на українських прилавках дедалі рідше можна побачити деякі популярні види риби, зокрема товстолобика та щуку. Цей дефіцит пов'язаний насамперед зі зменшенням обсягів вилову.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що українці цього місяця відчують зниження вартості деяких продуктів. Така динаміка протримається аж до вересня.

Максим Гопка, аналітик УКАБ, прогнозує, що влітку 2025 року вартість м’яса зростатиме. Наприклад, ціна свинячого ошийка коливатиметься в межах 320–350 гривень за кілограм.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

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