'Любов невідомої галактики': Нікітюк через місяць після пологів звернулася до нареченого

Леся Нікітюк показала, як гуляла на першому святі сина.

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Леся Нікітюк дитина - ведуча звернулася до нареченого на Дні народження сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Леся Нікітюк організувала свято на честь першого місяця сина

Зірка описала свої почуття

15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк та український військовий Дмитро Бабчук вперше стали батьками. У пари народився син.

15 липня Леся Іванівна організувала свято на честь першого місяця малюка. Через кілька днів знімки з вечірки з'явилися в її блозі в Instagram. Сина Нікітюк не показала, але сама ведуча через місяць після пологів просто сяє. У кадрі вона з'явилася в білій міні-сукні і з великим перснем у формі пустушки.

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"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "Дитина". Боже, Діма, в нас є дитина!!!" - звернулася розчулена Леся до свого обранця.

У коментарях ведучу та її партнера вітають із першим місяцем їхнього малюка, і зазначають, що материнство дуже личить Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк дитина - ведуча звернулася до нареченого на Дні народження сина / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк дитина - ведуча звернулася до нареченого на Дні народження сина / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк дитина - ведуча звернулася до нареченого на Дні народження сина / instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук у відповідь на звернення своєї обраниці опублікував її фото. "Моя сама гарна жінка. І нашому маленькому дракону вже цілий місяць", - написав він у своєму блозі в Instagram.

Леся Нікітюк дитина - ведуча звернулася до нареченого на Дні народження сина / instagram.com/special_my_profession

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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