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Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра

Маріна Фурман
17 липня 2025, 11:15оновлено 17 липня, 12:04
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У матеріалі Главред ви дізнаєтеся, хто став новим премʼєр-міністром України.
Свириденко, ВРУ
В Україні обрали нового премʼєр-міністра / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • Юлія Свириденко стала новим премʼєр-міністром України
  • "За" проголосували 262 народних депутати

Український уряд оновлюється. У четвер, 17 липня, в Україні призначили нового прем’єр-міністра. Посаду обійняла Юлія Свириденко, яка в уряді Дениса Шмигаля обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра України проголосували 262 народних депутати.

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Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра
У Раді проголосували за нового премʼєр-міністра / фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 17 липня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13494, яким президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомив Ярослав Железняк, Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

За словами нардепа, 16 членів комітету підтримали призначення Свириденко на посаду голови уряду, ще четверо - "утримались".

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Що відомо про Юлію Свириденко / Інфографіка: Главред

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів - що відомо

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що починається трансформація системи виконавчої влади.

Пізніше Юлія Свириденко подякувала українському президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосила на готовності служити країні в один із найважливіших моментів її історії. Також вона назвала головні завдання на посаді прем'єра.

Нещодавно Главред детально розповів, що відомо про Юлію Свириденко та чим вона займалася до посади премʼєр-містра України.

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Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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