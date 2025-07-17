Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра

Основне:
- Юлія Свириденко стала новим премʼєр-міністром України
- "За" проголосували 262 народних депутати
Український уряд оновлюється. У четвер, 17 липня, в Україні призначили нового прем’єр-міністра. Посаду обійняла Юлія Свириденко, яка в уряді Дениса Шмигаля обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"За" призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра України проголосували 262 народних депутати.
Нагадаємо, 17 липня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13494, яким президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністра.
Як повідомив Ярослав Железняк, Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
За словами нардепа, 16 членів комітету підтримали призначення Свириденко на посаду голови уряду, ще четверо - "утримались".
Кадрові зміни в Кабінеті міністрів - що відомо
Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що починається трансформація системи виконавчої влади.
Пізніше Юлія Свириденко подякувала українському президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосила на готовності служити країні в один із найважливіших моментів її історії. Також вона назвала головні завдання на посаді прем'єра.
Нещодавно Главред детально розповів, що відомо про Юлію Свириденко та чим вона займалася до посади премʼєр-містра України.
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Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
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