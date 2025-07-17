Українцям по-іншому виплачуватимуть пенсії за рішеннями судів: якими будуть нові правила

В Україні змінили підхід до виплачування пенсій і доплат, які призначені за рішеннями судів.

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Українцям по-іншому виплачуватимуть пенсії за рішеннями судів/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як українцям по-новому виплачуватимуть пенсії і доплати, призначені за рішеннями судів

Як нові правила будуть діяти

В Україні вперше запровадили єдиний порядок щомісячних виплат пенсій та доплат за судовими рішеннями – як поточних, так і за минулі роки. Пенсіонери, яким будуть виплачуватися такі пенсії і доплати, зможуть бачити статус своїх виплат онлайн. При цьому держава взяла на себе зобов’язання виплачувати борги пропорційно до наявних коштів.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України. Зазначається, що в Україні накопичилась системна проблема з виконанням судових рішень щодо пенсій. Так, за минулі п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів – до 758 тисяч рішень. Зараз загальна сума боргу становить майже 85 млрд грн. При цьому до сьогоднішнього дня не було ніякого єдиного підходу, за яким держава повинна була виплачувати такі кошти за рішенням суду.

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"Зокрема, поточні виплати за рішеннями судів здійснювались одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставились у чергу. Через це станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року, що викликає невдоволення громадян і зауваження з боку міжнародних партнерів, зокрема, Європейського суду з прав людини та Ради Європи", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб вирішити цю ситуацію і створити справедливі й зрозумілі для всіх правила, якими можна було б керуватися в умовах обмеженого фінансового ресурсу, український уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень – як поточних, так і за минулі роки.

Видатки на судові рішення в бюджеті Пенсійного фонду України вперше будуть виокремлені залежно від джерела фінансування таких виплат. Ці видатки будуть поділені на:

виплати, які будуть здійснюватися за рахунок коштів держбюджету,

виплати, які будуть здійснюватися зі страхових внесків.

При цьому буде діяти єдиний підхід щодо того, як саме виплачувати ці пенсії та інші виплати. Громадяни будуть отримувати такі виплати кожного місяці пропорційно до коштів, які визначені в бюджеті ПФУ, у розрізі зобов’язань державного бюджету і страхових коштів.

"Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас, кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень", – пояснила перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

Також передбачено, що буде запроваджено електронний облік всіх судових рішень, які надійшли для виконання пенсійним органам. Тому українці зможуть побачити таку інформацію в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити/ Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонери України можуть втратити виплати – в ПФУ назвали причину та як уникнути цього. ПФУ назвали один ключовий документ для пенсіонерів, що підтверджує право на пенсію та пільги.

Також раніше повідомлялося, що до 3 тисяч грн в серпні – деякі пенсіонери України отримають круглі виплати. Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

Нагадаємо, українці можуть підвищити свою пенсію самостійно – правила розрахунку змінилися. Зміни дають українцям більше інструментів для персоналізованого підходу до пенсійного розрахунку.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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