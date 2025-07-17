Готується термінове перекидання Patriot до Києва: у НАТО сказали, з чим це пов'язано

Командувач Об'єднаного командування сил НАТО Алексус Гринкевич заявив, що йому доручили діяти якомога швидше.

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Готується термінове перекидання підрозділів Patriot до Києва / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Коротко:

Підготовка до перекидання Patriot йде повним ходом

Терміни передислокації ППО не уточнюються

Наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва. Про це заявив командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

За його словами, рішення було ухвалено у відповідь на те, що Україна переживає одні з наймасованіших російських атак за всю війну, передає Reuters.

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"Підготовка [до перекидання Patriot] йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німецькою стороною щодо передачі "Патріотів". Мені було дано вказівку діяти якомога швидше", - сказав Гринкевич у четвер на конференції у Вісбадені.

Гринкевич не уточнив термінів передислокації, однак зазначив, що операція має відбутися в стислі терміни, щоб посилити захист столиці від нових ударів Росії, яка останніми тижнями регулярно атакує українські міста ракетами та дронами.

Тим часом представник Міністерства оборони Німеччини заявив 16 липня, що йому "нічого не відомо" про те, чи відправлено вже в Україну компоненти систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє DW.

"Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі", - сказав він.

Представник німецького Міноборони повідомив у середу, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників.

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