Готується термінове перекидання Patriot до Києва: у НАТО сказали, з чим це пов'язано

Коротко:
- Підготовка до перекидання Patriot йде повним ходом
- Терміни передислокації ППО не уточнюються
Наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва. Про це заявив командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.
За його словами, рішення було ухвалено у відповідь на те, що Україна переживає одні з наймасованіших російських атак за всю війну, передає Reuters.
"Підготовка [до перекидання Patriot] йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німецькою стороною щодо передачі "Патріотів". Мені було дано вказівку діяти якомога швидше", - сказав Гринкевич у четвер на конференції у Вісбадені.
Гринкевич не уточнив термінів передислокації, однак зазначив, що операція має відбутися в стислі терміни, щоб посилити захист столиці від нових ударів Росії, яка останніми тижнями регулярно атакує українські міста ракетами та дронами.
Тим часом представник Міністерства оборони Німеччини заявив 16 липня, що йому "нічого не відомо" про те, чи відправлено вже в Україну компоненти систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє DW.
"Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі", - сказав він.
Представник німецького Міноборони повідомив у середу, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.
Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини
Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.
14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.
Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.
15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників.
Інші новини:
- Путін даремно грав із Трампом: Грем зробив гучну заяву про допомогу Україні
- "Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни
- Війна в Україні може закінчитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред