Один проти п’ятьох: боєць ГУР стримав російський штурм на важливому напрямку

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- Спецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм РФ на Куп'янському напрямку
- Ворог застовував проти бійця отруйний газ та дрон
Під час бойових дій на Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" самотужки стримав штурм російських окупантів. Сили ворога переважали у пʼять разів, крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ. Про це 17 липня розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки МО України.
В ГУР повідомили, що спочатку росіяни застосували отруйний газ, а потім накрили позицію мінометним вогнем і FPV-дронами.
Унаслідок ворожої атаки боєць ГУР зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості.
"Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим. Командування ухвалило рішення — евакуювати бійця. Група змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доправити до стабілізаційного пункту", — йдеться у повідомленні ГУР.
У розвідці додали, що порятунок бійця відбувався під щільним ворожим вогнем.
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Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.
Водночас війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.
Крім того, російські окупаційні війська почали активні бойові дії на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Просування ворога зупинено.
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Про джерело: ГУР
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