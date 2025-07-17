Один проти п’ятьох: боєць ГУР стримав російський штурм на важливому напрямку

Унаслідок бойових дій український захисник зазнав множинних осколкових поранень.

https://glavred.net/front/odin-protiv-pyateryh-boec-gur-sderzhal-rossiyskiy-shturm-na-vazhnom-napravlenii-10682111.html Посилання скопійоване

Боєць ГУР самотужки стримував наступ росіян. / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Головне:

Спецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм РФ на Куп'янському напрямку

Ворог застовував проти бійця отруйний газ та дрон

Під час бойових дій на Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" самотужки стримав штурм російських окупантів. Сили ворога переважали у пʼять разів, крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ. Про це 17 липня розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки МО України.

В ГУР повідомили, що спочатку росіяни застосували отруйний газ, а потім накрили позицію мінометним вогнем і FPV-дронами.

відео дня

Унаслідок ворожої атаки боєць ГУР зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості.

"Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим. Командування ухвалило рішення — евакуювати бійця. Група змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доправити до стабілізаційного пункту", — йдеться у повідомленні ГУР.

У розвідці додали, що порятунок бійця відбувався під щільним ворожим вогнем.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.

Водночас війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.

Крім того, російські окупаційні війська почали активні бойові дії на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Просування ворога зупинено.

Читайте також:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред