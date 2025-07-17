Коли українські бійці зможуть повернутися з фронту: Зеленський чітко відповів

Ключові тези президента:
- Українські захисники повернуться додому, коли ми переможемо ворога
- Бійці заслуговують якісних ротацій
У четвер, 17 липня, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді відповів одному із нардепів на запитання про те, коли в Україні відбудеться демобілізація військових. Заяву українського лідера наводить народний депутат Ярослав Железняк.
"Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це потім...Наші Герої заслуговують якісних ротацій", - заявив Зеленський.відео дня
Крім того, президент України в Раді пригадав про зміни в Уряді. Він подякував Денису Шмигалю за роботу та висловив вдячність Юлії Свириденко за "кешбек" та "1000 Зеленського".
Зеленський додав, що будуть нові угоди з США, тому і потрібні зміни у дипломатичній роботі з Америкою.
Дивіться відео, у якому Зеленський зробив заяву про терміни служби військових:
Мобілізація в Україні - новини за темою
Як писав Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.
Нагадаємо, у середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила три важливі закони для посилення обороноздатності України. Одним із ключових рішень стало ухвалення закону №13229, який дозволяє особам віком понад 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби.
Крім того, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заперечив чутки про мобілізацію жінок з вересня. Він наголосив, що жодних таких планів немає, а подібні повідомлення є російською дезінформацією.
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Про персону: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
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