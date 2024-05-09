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Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів

Дмитро Відоменко
9 травня 2024, 10:58оновлено 9 травня, 12:14
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Тепер за неявку в ТЦК і СП за повісткою та за ухилення від взяття на облік спершу призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень.
Мобілізація, воєнник
Закон, що підвищує штрафи для уклоністів: Рада проголосувала / колаж Главред, фото УНІАН

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". "За" проголосували 256 нардепів.

Тепер - після набрання чинності законопроєктом - за неявку в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) за повісткою, ухиляння від взяття на облік і за несвоєчасне оновлення даних спершу призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. А підприємства, зі свого боку, які ігнорують необхідність ведення військового обліку співробітників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень.

Крім того, документ вводить таке поняття як заочні штрафи від ТЦК. Таким чином, якщо особа не оновила свої дані - або не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров'я тощо), не з'явилася за повісткою, то співробітники військкомату виносять рішення про штраф навіть без складання адміністративного протоколу.

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Також новий закон подовжує термін адміністративного затримання - причому у випадках, які необхідні для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення - до трьох діб.

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після того, як закон підпише президент і текст законопроєкту буде опубліковано в газеті "Голос України".

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше в Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВВК. Направлення на ВЛК видаватиме територіальний центр комплектування, де людина перебуває на обліку, пояснила Оксана Сухорукова.

Також раніше у Верховній Раді зробили заяву, коли можуть ухвалити нові штрафи для ухильників. Зазначалося, що Верховна Рада може вже цього тижня, з 6 по 12 травня, розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації та військового обліку.

Нардеп Федір Веніславський розповів, як карають працівників ТЦК. Якщо в діях представників ТЦК і СП є ознаки правопорушення, вони реєструються і розслідуються.

Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів

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