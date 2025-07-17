Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Найпрохолодніше буде на заході країни.

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Прогноз погоди на 17 липня / фото: УНІАН

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Якою буде погода 17 липня

У яких регіонах України оголосили штормове попередження

У четвер, 17 липня, Україну накриє негода. У більшості областей пройдуть дощі та грози, а разом із ними знизиться температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

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Уранці та вдень на Закарпатті й Прикарпатті очікуються сильні дощі з грозами.

У північних, центральних, південних областей, а також на Харківщині вдень прогнозують грози, град і шквали 15–20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають, що негода може спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, вплинути на транспорт.

Крім того, як повідомили в Укргідрометцентрі, 17-18 липня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується продовження поступового підвищення рівнів води.

Також можливе підтоплення сільськогосподарських земель водами Західного Бугу поблизу Кам’янки-Бузької.

Які регіони накриє шторм 17 липня / фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, у четвер, 17 липня, у західних областях очікується +12...+17°С вночі та +19...+24°С вдень, на півночі – +15...+20°С вночі та +22...+27°С вдень.

У Києві стовпчики термометрів покажуть +24...+26°C. На Київщині синоптики обіцяють +22...+27°C.

Найспекотніше буде на сході. Там температура повітря сягне +29...+33 °C.

Прогноз погоди на 17 липня / фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на meteoprog, 17 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.

Крім того, вчора, 16 липня, Україну атакувала сильна негода. У Херсонській області помітили справжнє торнадо. Відео розлетілося Мережею.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 17 та 18 липня, відзначиться суттєвим зниженням температури повітря. Очікуються дощі з грозами, місцями із шквалом та градом.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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