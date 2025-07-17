Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 17 липня
- У яких регіонах України оголосили штормове попередження
У четвер, 17 липня, Україну накриє негода. У більшості областей пройдуть дощі та грози, а разом із ними знизиться температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
Уранці та вдень на Закарпатті й Прикарпатті очікуються сильні дощі з грозами.
У північних, центральних, південних областей, а також на Харківщині вдень прогнозують грози, град і шквали 15–20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.
В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають, що негода може спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, вплинути на транспорт.
Крім того, як повідомили в Укргідрометцентрі, 17-18 липня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується продовження поступового підвищення рівнів води.
Також можливе підтоплення сільськогосподарських земель водами Західного Бугу поблизу Кам’янки-Бузької.
За даними синоптиків, у четвер, 17 липня, у західних областях очікується +12...+17°С вночі та +19...+24°С вдень, на півночі – +15...+20°С вночі та +22...+27°С вдень.
У Києві стовпчики термометрів покажуть +24...+26°C. На Київщині синоптики обіцяють +22...+27°C.
Найспекотніше буде на сході. Там температура повітря сягне +29...+33 °C.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред з посиланням на meteoprog, 17 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.
Крім того, вчора, 16 липня, Україну атакувала сильна негода. У Херсонській області помітили справжнє торнадо. Відео розлетілося Мережею.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 17 та 18 липня, відзначиться суттєвим зниженням температури повітря. Очікуються дощі з грозами, місцями із шквалом та градом.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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