Стефанішина отримала нову посаду: Зеленський сказав, чим вона займатиметься

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- Зеленський призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США
- Наразі триває погодження її кандидатури на посаду посла в США
- Президент вдячний їй за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції
У четвер, 17 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це він написав у Telegram.
"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.відео дня
Зеленський наголосив, що вдячний Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - додав президент.
Він підкреслив, що Україна буде працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту політичній та дипломатичній взаємодії.
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