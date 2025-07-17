Стефанішина отримала нову посаду: Зеленський сказав, чим вона займатиметься

Посада Ольги Стефанішиної буде пов'язана із США.

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Новий посол України в США / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

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Зеленський призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

Наразі триває погодження її кандидатури на посаду посла в США

Президент вдячний їй за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції

У четвер, 17 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це він написав у Telegram.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зеленський наголосив, що вдячний Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - додав президент.

Він підкреслив, що Україна буде працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту політичній та дипломатичній взаємодії.

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