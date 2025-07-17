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"Буде велика порожнеча": помер знаменитий норвезький лижник

Еліна Чигис
17 липня 2025, 09:28
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Медикам не вдалося врятувати Гренвольда.
Аудін Гренвольд
Аудін Гренвольд - причина смерті / колаж: Главред, фото: pixabay.com, x.com/AudunSkicross/

Ви дізнаєтеся:

  • Аудін Гренвольд отримав удар блискавки
  • Які заслуги у спорті він мав

Бронзовий призер Олімпіади-2010 у Ванкувері - норвезький лижник Аудін Гренвольд - помер через удар блискавки.

Як повідомила Норвезька федерація лижного спорту, удару Аудін зазнав під час поїздки в заміський будинок, він помер у лікарні.

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"Норвезький лижний спорт втратив видатну особистість, яка так багато значила як для гірськолижного спорту, так і для фрістайлу. Після Аудуна буде велика порожнеча", - поділився президент федерації Теве Мое Дюргауг.

Аудін Гренвольд
Аудін Гренвольд / фото: x.com/AudunSkicross/

Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту. Після завершення спортивної кар'єри він був тренером національної збірної і телевізійним коментатором. Зазначимо, в Аудіна залишилося троє дітей.

Аудін Гренвольд
Аудін Гренвольд / фото: x.com/AudunSkicross/

Дружина спортсмена Крістін Тандберг Хаугшо також висловилася про свою втрату.

"Те, що почалося з чудової літньої відпустки завершилося тим, що в тебе вдарила блискавка, поки ми були на дачі. Твоя втрата величезна", - написала Крістін.

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А також перша леді України Олена Зеленська відвідала Італію. для офіційної зустрічі вона вибрала коричневий брючний костюм і підкреслила талію поясом. Образ вона доповнила брошкою і зробила акуратну зачіску із зібраним волоссям.

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