"Буде велика порожнеча": помер знаменитий норвезький лижник

Ви дізнаєтеся:
- Аудін Гренвольд отримав удар блискавки
- Які заслуги у спорті він мав
Бронзовий призер Олімпіади-2010 у Ванкувері - норвезький лижник Аудін Гренвольд - помер через удар блискавки.
Як повідомила Норвезька федерація лижного спорту, удару Аудін зазнав під час поїздки в заміський будинок, він помер у лікарні.
"Норвезький лижний спорт втратив видатну особистість, яка так багато значила як для гірськолижного спорту, так і для фрістайлу. Після Аудуна буде велика порожнеча", - поділився президент федерації Теве Мое Дюргауг.
Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту. Після завершення спортивної кар'єри він був тренером національної збірної і телевізійним коментатором. Зазначимо, в Аудіна залишилося троє дітей.
Дружина спортсмена Крістін Тандберг Хаугшо також висловилася про свою втрату.
"Те, що почалося з чудової літньої відпустки завершилося тим, що в тебе вдарила блискавка, поки ми були на дачі. Твоя втрата величезна", - написала Крістін.
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