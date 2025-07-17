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На Чернігівщині курсант вистрілив в інструкторів: поліція повідомляє про загиблих

Анна Косик
17 липня 2025, 12:29оновлено 17 липня, 13:16
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Підозрюваного вдалося затримати, досудове розслідування триває.
стрельбы, полиция
Трагедія сталася в одному з навчальних центрів області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в поліції:

  • В одному з навчальних центрів курсант вистрелив в бік військовослужбовців
  • Внаслідок стрільби загинули дві людини
  • Підозрюваного вдалося затримати

17 липня поліція Чернігівської області повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві військовослужбовців, які були інструкторами у навчальному центрі.

У відомстві зазначили, що 16 липня до поліції надійшла інформація про те, що на території цього центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів.

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"Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а досудове розслідування триває.

Інцидент у Чернігівській області прокоментували і в Генштабі ЗСУ. Там підтвердили, що під час виконання вправ з бойової стрільби сталася трагічна подія.

"Курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.

Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства, надаючи необхідну інформацію та підтримку правоохоронним органам. Військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - додали у Генштабі.

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Раніше генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що удари по російській енергетиці швидко наблизять перемогу України на стратегічному рівні. Один із найкращих способів зупинити Росію - обвалити цінову політику на нафту.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Главред писав, що під час бойових дій на Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" самотужки стримав штурм російських окупантів. Сили ворога переважали у пʼять разів, крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ.

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Про джерело: Національна поліція України

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