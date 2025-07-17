'Диявол у деталях': у Reuters знайшли підводні камені в плані Трампа щодо Patriot

Головне питання полягає в тому, хто і коли надасть Україні батареї Patriot.

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У чому підступ плану Трампа щодо постачання Patriot Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Трамп представив лише загальну концепцію постачання систем Patriot в Україну

Багато союзників дізналися про план Трампа в режимі реального часу

Зараз США ведуть переговори з партнерами щодо поставок Києву

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву. Багато союзників США дізналися про план Трампа в режимі реального часу і деякі були розчаровані.

Як пише Reuters, президент США представив лише загальну концепцію постачання систем Patriot в Україну, а не детальний план.

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За словами десяти чиновників у США та Європі, масштаби підтримки України залежатимуть від майбутніх переговорів про те, хто саме надасть обіцяне Трампом озброєння. Головне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Patriot.

"Як завжди в таких випадках, диявол криється в деталях", - сказав один із північноєвропейських послів у Вашингтоні.

Агентство підкреслює, що Україна та її союзники дуже позитивно сприйняли як зміну риторики американського лідера щодо російсько-української війни, так і план, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили. Але при цьому деякі європейці висловили розчарування тим, що саме вони фактично оплачують рахунок за те, що пообіцяв американський президент.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО - Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, - які готові взяти участь у програмі закупівлі зброї.

Однак Reuters зазначає, що для союзників США все це було несподіванкою.

Високопоставлені джерела в посольствах двох із цих країн у США повідомили агентству, що вони особисто дізналися про цей план тільки тоді, коли про нього оголосили.

"Я чітко відчуваю, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав один з європейських послів.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

У відповідь на запит про коментар Пентагон вказав агентству на виступ Трампа 14 липня, в якому той оголосив про свою угоду з Рютте. Білий дім, а також українське посольство у Вашингтоні не відповіли Reuters на запити про коментарі.

За словами трьох американських чиновників, які опікуються питаннями озброєння, зараз представники США ведуть переговори із союзниками по НАТО і оцінюють, хто і що готовий відправити в Україну.

Один чиновник назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами для відправки батареї Patriot до Києва, оскільки вони мають кілька батарей або загрози, з якими вони стикаються, є відносно віддаленими.

Деякі країни, зокрема Греція та Іспанія, раніше чинили опір закликам союзників надати частину своїх систем Patriot Україні, аргументуючи це тим, що вони потрібні для захисту їхніх власних країн і НАТО в цілому.

Інший чиновник сказав, що адміністрація Трампа переглядає запаси НАТО, щоб зрозуміти, що є в наявності. Наступним кроком буде спроба переконати союзників подарувати обладнання Україні в обмін на якусь "торгівлю".

Трамп бере безпосередню участь у переговорах, хоча поки що вони є "невизначеними".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Але що це означає, ми не знаємо", - сказав співрозмовник агентства.

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Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО: США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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