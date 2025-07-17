Війна в Україні може завершитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву

Ключові тези:
- Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року
- Американський лідер повинен запровадити мита проти країн, які купують у РФ нафту та газ
Президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю The Times.
Він зазначив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
На думку Єрмака, загроза вторинних санкцій буде дієвою, адже вона тисне і на Китай, і Індію, які є найбільшими покупцями російського палива. Союзникам Росії буде вигідно домагатися мирної угоди, щоб уникнути нових торгівельних проблем із США.
"Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину", - сказав Єрмак.
Керівник ОП вкотре підкреслив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.
Трамп і війна в Україні - новини за темою
Як писав Главред, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум: протягом 50 днів має з'явитися мирна угода, інакше США введуть жорсткі санкції проти РФ. Також Трамп анонсував нові поставки озброєнь Україні, за які заплатить НАТО.
Тим часом у матеріалі BBC йдеться, що Трамп глибоко розчарований Путіним. Чотири рази він був "упевнений" у тому, що домовився з ним, після чого окупанти завдавали ударів по Україні. Проте Трамп поки що не збирається припиняти перемовини з Путіним.
Водночас глава російського МЗС Сергій Лавров єхидно прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо термінів, які він дав РФ для завершення війни.
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Про персону: Андрій Єрмак
Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.
Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.
21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.
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