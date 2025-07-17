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Війна в Україні може завершитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву

Маріна Фурман
17 липня 2025, 10:23
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Єрмак вважає, що Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року.
Ермак, Трамп, ВСУ
Єрмак сказав, за якої умови війна може завершитися у 2025 році / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Ключові тези:

  • Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року
  • Американський лідер повинен запровадити мита проти країн, які купують у РФ нафту та газ

Президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю The Times.

Він зазначив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

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На думку Єрмака, загроза вторинних санкцій буде дієвою, адже вона тисне і на Китай, і Індію, які є найбільшими покупцями російського палива. Союзникам Росії буде вигідно домагатися мирної угоди, щоб уникнути нових торгівельних проблем із США.

"Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину", - сказав Єрмак.

Керівник ОП вкотре підкреслив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Трамп і війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум: протягом 50 днів має з'явитися мирна угода, інакше США введуть жорсткі санкції проти РФ. Також Трамп анонсував нові поставки озброєнь Україні, за які заплатить НАТО.

Тим часом у матеріалі BBC йдеться, що Трамп глибоко розчарований Путіним. Чотири рази він був "упевнений" у тому, що домовився з ним, після чого окупанти завдавали ударів по Україні. Проте Трамп поки що не збирається припиняти перемовини з Путіним.

Водночас глава російського МЗС Сергій Лавров єхидно прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо термінів, які він дав РФ для завершення війни.

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Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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