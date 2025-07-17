Чому 18 липня не можна сваритися: яке церковне свято

У народі 18 липня носило назву Емільянов день. Наші предки вважали його покровителем вогню і домашнього вогнища.

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18 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 18 липня

Що не можна робити 18 липня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 18 липня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Якинта і Еміліана. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 липня

Якінт був юнаком зі східної провінції Римської імперії (каппадокієць за походженням). Служив при дворі імператора Траяна камердинером. Під час язичницького свята відмовився приносити пожертвування ідолам. Його піддали за це жорстоким тортурам, кинули до в'язниці, де він помер у віці 20 років.

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Еміліан був слугою римського чиновника в місті Доростол (Мезія). Під час правління імператора Юліана Відступника за християнами велися жорстокі гоніння. Еміліан зруйнував язичницькі святині та ідолів, за що його схопили і довго катували. Після побоїв його спалили живцем.

Що не можна робити 18 липня

Не можна говорити неправду, грішити словами - краще провести день у думках про релігію та молитву.

Не слід палити сміття, багаття - вогонь за народними віруваннями легко "ображається" і може спричинити пожежу.

Забороняється сваритися біля печі - покличете біду в дім.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день - буде великий урожай зерна;

дощ - негода триватиме довго;

побачити веселку після дощу - чекайте зміни погоди;

вітер вказує, що наступного тижня зміниться погода;

повний місяць - до теплої осені.

У народі 18 липня носило назву Емільянов день. Наші предки вважали його покровителем вогню і домашнього вогнища. Йому часто молилися про захист від пожеж.

Іменини 18 липня

Які завтра іменини: Афанасій, Омелян, Іван, Степан.

Талісманом людини, народженої 18 липня, є місячний камінь. Цей камінь отримав свою назву завдяки м'якому сріблясто-блакитному відтінку, що нагадує світіння повного місяця. З давніх часів люди вірили, що місячний камінь пробуджує глибоку інтуїцію, допомагає відчути невидиме і підсилює внутрішнє відчуття свого власника.

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