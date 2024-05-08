ВР підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених: що він передбачає

Мобілізуватися з в’язниці не зможуть депутати, частина топкорупціонерів та особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини, наприклад, вбивства і зґвалтування.

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ВР підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН, Telegram Железняк

Верховна Рада у середу, 8 травня, прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що за відповідний законопроєкт проголосувало 279 народних депутатів, проти – 0, утрималися від голосування 40 нардепів.

Железняк зазначив, що з документу частково прибрали ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет. Зокрема, із в’язниці не зможуть мобілізуватися депутати і частина топкорупціонерів (з виключеннями). Також мобілізуватися не матимуть змоги особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини, наприклад, вбивства і зґвалтування.

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Мобілізація ув’язнених – що відомо

Законопроєкт №11079, за який сьогодні проголосували народні депутати, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув'язненим під час дії воєнного стану. Законопроєкт у тому числі передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, якщо людина після цього йде служити за контрактом. Але для мобілізації засудженого крім його власного бажання потрібне також рішення суду.

Як відбуватиметься мобілізація ув’язнених – пояснення нардепів

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла у коментарі для "РБК-Україна", що у кінцевій версії законопроєкту умовно-дострокове звільнення (УДЗ) заради військової служби у ЗСУ дозволили тим, хто вчинив ненавмисне вбивство. Але виключенням є ті особи, які під час вчинення такого злочину перебували у стані наркотичного сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу і швидкість реакції.

"Також серед прийнятих правок – заборона умовно-дострокового звільнення заради військової служби для тих осіб, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали особливо відповідальне становище. Йдеться про міністрів, депутатів, їх заступників та помічників тощо. Крім цього, заборонили УДЗ тим ув’язненим, які відбувають покарання за те, що посягали на життя правоохоронців", – розповіла Шуляк.

Крім цього, не можна буде мобілізуватися із в’язниці тим, хто відбуває покарання за наступні злочини:

за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади,

шпигунство,

посягання на життя державного діяча,

незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків.

Усі, хто потрапляє в категорію тих, хто може мобілізуватися з в’язниці, повинні також відповідати ще кільком вимогам. Зокрема, до завершення терміну їх перебування у в’язниці повинно лишатися не більше трьох років. Якщо ж цей термін довший, або людина відбуває довічний термін – таким особам одразу відмовлятимуть в мобілізації без права перегляду.

Якщо ж особу умовно-достроково звільнять від відбування покарання заради служби у ЗСУ, а ця людина не підпише контракт, то за таке порушення передбачається покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Якщо така особа під час служби у Збройних силах України вчинить новий злочин, то їй до покарання, яке буде призначене за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком, пояснила Шуляк.

Як будуть мобілізовувати засуджених

Нардеп Олена Шуляк пояснила, що, згідно з цим законопроєктом, засуджені можуть мобілізуватися лише за власним бажанням і за рішенням суду. Для цього вони повинні подати відповідну заяву, а установа виконання покарань організує йому проходження первинного медичного огляду у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.

Якщо первинний медогляд буде пройдений успішно, далі заяву засудженого будуть розглядати у в’язниці за участю представника ТЦК і представника військової частини, де засуджений планує проходити військову службу за контрактом. Якщо в’язниця та представник військової частини задовольнять заяву, то далі буде проводитися суд, який буде виносити рішення про умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ.

Контракт таких військовослужбовців може припиниться з однієї з наступних причин:

За станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

Якщо такий військовий скоїв новий злочин, був за нього засуджений та знову потрапив до в’язниці;

У зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Що відомо про закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Мобілізація 2024 в Україні – останні новини

Раніше у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК. Направлення на ВЛК видаватиме територіальний центр комплектування, де людина перебуває на обліку, пояснила Оксана Сухорукова.

Також раніше у Верховній Раді зробили заяву, коли можуть ухвалити нові штрафи для ухилянтів. Зазначалося, що Верховна Рада може вже цього тижня, з 6 по 12 травня, розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації та військового обліку.

Нагадаємо, 8 травня в Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан і назвали терміни. Воєнний стан продовжили на 90 днів з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

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