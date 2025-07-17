Українців змусять платити податки навіть за старі квартири: які суми

Коротко:
- Українцям потрібно платити податок за "зайві" квадратні метри
- Для кожного виду житла є своя норма квадратів
- Українці уже заплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість станом на кінець травня 2025-го
Українці уже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість станом на кінець травня 2025-го року. Це на 17% більше, ніж минулого року. Найбільше таких податків сплатили в Києві. При цьому варто зазначити, що розмір податку на житло не прив'язаний до вартості оселі.
У Державній податковій службі (ДПС) розповіли, що кияни заплатили 990 млн грн податку, мешканці Київської області – 497 млн грн, Дніпропетровської – 496 млн грн, Одеської області – 464 млн грн.
Українці у 2025 році сплачують такий податок за 2024 рік. Розмір податку, який потрібно заплатити, прив'язаний до мінімалки станом на січень минулого року – його сума не може становити більше 1,5% мінімалки за минулий рік.
Податок платитися за кожен "зайвий" квадратний метр. Оскільки станом на 1 січня 2024 року мінімалка становила 7100 грн, то максимальна ставка податку тримається на рівні 106,5 грн за кожен "зайвий квадрат".
Норма житла становить:
- для квартир (незалежно від кількості) – 60 квадратів;
- для будинків – 120 квадратів;
- якщо є будинок та квартира – 180 квадратів.
Тобто якщо ви маєте квартиру з площею 100 квадратів, то вам доведеться платити податок за "зайві" 40 квадратних метрів. При цьому максимальна сума, яку ви можете заплатити, становитиме 4260 грн. Проте сума також буде залежати і від того, яке рішення щодо розміру податку ухвалила місцева влада.
Податки в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, податкова "покарає" бізнес на великі штрафи – що зміниться з 1 серпня. Зменшені штрафи (25% і 50%) діяли з 2023 року для допомоги бізнесу адаптуватися до нових умов.
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Нагадаємо, з’явилося попередження про "кусючі" штрафи – скільки податків вичленять після продажу авто. Експерти розповіли, як уникнути неприємностей після продажу транспорту.
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Про джерело: Державна податкова служба України
Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".
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- державну податкову політику;
- державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
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