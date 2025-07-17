Українців змусять платити податки навіть за старі квартири: які суми

Якщо площа житла перевищує встановлені норми, то за "зайві" квадрати доведеться платити податок.

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Українцям доводиться платити податки навіть за старі квартири/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Коротко:

Українцям потрібно платити податок за "зайві" квадратні метри

Для кожного виду житла є своя норма квадратів

Українці уже заплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість станом на кінець травня 2025-го

Українці уже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість станом на кінець травня 2025-го року. Це на 17% більше, ніж минулого року. Найбільше таких податків сплатили в Києві. При цьому варто зазначити, що розмір податку на житло не прив'язаний до вартості оселі.

У Державній податковій службі (ДПС) розповіли, що кияни заплатили 990 млн грн податку, мешканці Київської області – 497 млн грн, Дніпропетровської – 496 млн грн, Одеської області – 464 млн грн.

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Українці у 2025 році сплачують такий податок за 2024 рік. Розмір податку, який потрібно заплатити, прив'язаний до мінімалки станом на січень минулого року – його сума не може становити більше 1,5% мінімалки за минулий рік.

Податок платитися за кожен "зайвий" квадратний метр. Оскільки станом на 1 січня 2024 року мінімалка становила 7100 грн, то максимальна ставка податку тримається на рівні 106,5 грн за кожен "зайвий квадрат".

Норма житла становить:

для квартир (незалежно від кількості) – 60 квадратів;

для будинків – 120 квадратів;

якщо є будинок та квартира – 180 квадратів.

Тобто якщо ви маєте квартиру з площею 100 квадратів, то вам доведеться платити податок за "зайві" 40 квадратних метрів. При цьому максимальна сума, яку ви можете заплатити, становитиме 4260 грн. Проте сума також буде залежати і від того, яке рішення щодо розміру податку ухвалила місцева влада.

Податки в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, податкова "покарає" бізнес на великі штрафи – що зміниться з 1 серпня. Зменшені штрафи (25% і 50%) діяли з 2023 року для допомоги бізнесу адаптуватися до нових умов.

Також раніше повідомлялося, що українці сплачуватимуть на один податок менше – що скасують вже з 1 серпня. Зміни сприятимуть розвитку та удосконаленню якості послуг.

Нагадаємо, з’явилося попередження про "кусючі" штрафи – скільки податків вичленять після продажу авто. Експерти розповіли, як уникнути неприємностей після продажу транспорту.

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Про джерело: Державна податкова служба України Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

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