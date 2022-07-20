В Україну скоро прибудуть ще 4 HIMARS - Пентагон

В Україну скоро відправлять ще 4 HIMARS / Колаж Reuters, Вікіпедія

В Україну зовсім скоро прибудуть ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS. їх відправлять США в якості військової допомоги. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

"Наступного тижня ми надамо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він буде включати чотири системи HIMARS", - сказав Ллойд Остін.

Новий пакет також включатиме снаряди для РСЗВ і артилерійські боєприпаси. США збільшують загальну кількість поставлених в Україну HIMARS до 16-ти.

Ллойд Остін додав, що американські HIMARS більш точні, ніж артилерія радянських часів, а також мають велику дальність. Україна завдала успішних ударів вже по 30 російським вузлам матеріально-технічного постачання і по складах, використовуючи всього кілька HIMARS.

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.

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Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

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