Ситуація на фронті патова: російська армія вже не може наступати - Жданов

Українські військові готуються до наступу. РФ намагається зробити це першою / Колаж Генштаб ЗСУ, Главред

По всій лінії фронту в Україні склалася патова ситуація. Росія та Україна змагаються у тому, хто перший зможе підготуватися до наступу та піти в атаку. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.uа.

Він додав, що чаша на вагах почала схилятися в бік України. Адже від початку повномасштабного вторгнення можливості української армії зросли, а російської зменшились.

"Ось вам патова ситуація на всій лінії фронту. І тепер почався період такого змагання між Росією і Україною - хто перший створить наступальне угруповання", - сказав Олег Жданов.

За його даними, в Україні вже ліквідоване правобережне угруповання російських військ у Херсонській області. При цьому українська армія не понесла значних втрат при розгромленні позицій російських окупантів.

Російська армія, за словами Жданова, вже не має змоги наступати, а українська армія може.

"Тобто ми можемо без активних бойових дій, а дистанційним способом потроху це угруповання зводити нанівець і змусити росіян або відступати від правого берега Дніпра, або здатися в полон", - додав Жданов.

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Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, у захопленій Росією Херсонській області знаходиться близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, зокрема і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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