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Оперативна пауза не допомогла армії РФ наростити темпи просування - ISW

22 липня 2022, 07:07

Війська РФ продовжували здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська і навколо Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.

військові РФ
Окупанти здійснили невдалий наступ на північ від Харкова / Фото УНІАН

Після виходу з оперативної паузи російські війська не змогли наростити темпи просування. Окупаційна армія здійснила кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний Російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов'янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

Російське угруповання на північний захід від Слов'янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи.

Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов'янська або Бахмута.

Інститут, посилаючись на зібрані дані, припускає, що російські війська, ймовірно, будуть продовжувати використовувати свої резерви низькоточних радянських систем зброї, але рішучість цих ударів в порівнянні з ударами українських HIMARS залишиться обмеженою.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Нинішній російський оперативний темп істотно не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.
  • Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки східніше Сіверська і південніше Бахмута.
  • Окупанти здійснили невдалий наступ на північ від Харкова.
  • Російські війська завдали обмеженого наземного удару в Херсонській області.
  • Можливо, російські війська зберігають обладнання на об'єктах Запорізької АЕС для захисту українських військових.
  • У Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон.

Як повідомляв Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що новий наступ російських окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 та, iмовірно, завершиться окупацією великих міст - Слов'янська або Бахмута.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що по всій лінії фронту в Україні склалася патова ситуація. Росія та Україна змагаються в тому, хто перший зможе підготуватися до наступу і піти в атаку.

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