УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВА

20 липня 2022, 13:17

Російські військові можуть опинитися заблокованими і не мати постачання, якщо міст буде зруйнований.

Антоновский мост в Херсоне
Стан Антонівського мосту в Херсоні після ударів ЗСУ/ скрін

Якщо ЗСУ повністю знищать Антонівський міст у Херсоні, російські військові опиняться у пастці, адже для них буде перерізаний шлях до відступу.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram. При цьому він натякнув, що Збройні сили України уже близько

"Реальність така, що орки і ті, хто їм співчуває в Херсоні, незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті наші громадяни, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі", – зазначив Соболевський.

Також він наголосив, що самим мостом зараз краще не користуватись без крайньої необхідності.

Антоновский мост в Херсоне
Окупанти опиняться в пастці після підриву Антоновського мосту/ скрін

Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також:

війна в Україні мост новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:24

Магнітні бурі та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди у деяких областях

14:08

Дипломат Мельник – політику ФРН Кречмеру: засуньте голову в морозильник і не потурайте ПутінуВідео

13:33

Тримав за руку загиблого 13-річного сина і читав молитви: окупанти дико обстріляли ХарківВідео

13:23

Путіну в Ірані чотири рази ставало зле, знадобилась допомога лікарів - ЗМІВідео

13:19

"У ядерній війні не буде переможця": Лавров спробував відхреститися від ядерних погроз усьому світуВідео

Реклама
13:17

Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВАВідео

13:11

"Це абсурдно": Оля Полякова відповіла українцям щодо того, що не буває "хороших росіян"

13:08

Прощався з життям: на фронті мало не загинув український співак

13:00

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

12:52

Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

12:28

"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити ЄвропуВідео

12:27

ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона"

12:25

Незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі - ТОП-3

12:00

Лідер Ірану підіграв Путіну і підтримав повномасштабне вторгнення РФ в УкраїнуВідео

11:53

"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

11:49

Лишилося мало ресурсів: у Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для УкраїниВідео

11:24

Уламок російського снаряду потрапив у серце: у Києві дивом врятували військовогоВідео

11:18

Путін прагне захопити Харків: чи можливий штурм міста?Погляд

10:52

Буде "м'ясорубка": астролог розповів, коли Україна звільнить усі території і вийде на свої кордониВідео

10:40

ЗСУ другий день поспіль потужно б'ють по стратегічному Антонівському мосту в окупованому ХерсоніВідео

Реклама
10:27

Нова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"Відео

10:15

Росіяни знищили будинки в Нікополі: 2 загиблих і багато поранених, серед них – дітиФотоВідео

10:02

У Путіна істерика, його принизилиПогляд

09:52

"Колгоспний тверк": Мережу вразило відео "Z-танцю" росіянокВідео

09:46

Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині - розвідкаВідео

09:27

Лопнув кривавий бізнес: ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"

09:16

Біля Каховської ГЕС ЗСУ знищили новітню російську систему для приглушення безпілотниківВідео

08:57

Вигоріла вщент: ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФВідео

08:48

У боях за Україну загинув 30-річний доброволець зі Швеції

08:46

Ефективна тактика у війні з РосієюПогляд

08:30

Як позбутися від павутинного кліща: прості та ефективні способи захисту рослинВідео

08:22

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2022: Левам - гроші, Терезам - труднощі, Стрільцям - заздрістьВідео

08:19

Повітряний бій на Херсонщині: воїни ЗСУ збили з ЗРК ворожий Су-35 під час атаки на українські літакиВідео

08:09

Удар по Кримському мосту: у ЗСУ є всі необхідні дані для розробки плану - Тука

07:30

Рецидивіст-окупант з Луганщини пішов на війну заради вставних зубів

07:13

Може стати гарантом безпеки: Куса розповів, як буде змінюватися позиція Китаю щодо України

07:08

Кремль уникає загальної мобілізації та вербує на війну проти України ув'язнених

06:37

Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:23

Травми сучасної РосіїПогляд

06:00

Курс доллара 2022: який прогноз і чого чекати українцям восени

Реклама
05:20

Найсмачніша і дуже швидка закуска за 10 хвилин: дивовижний рецептВідео

05:05

Фізаліс: чим корисна ця ягода і чи можна їй отруїтисяВідео

04:50

Стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю і яке горе переживалаВідео

04:32

Анасасію Волочкову в розпусному мікробікіні застукали в обіймах одруженого чоловіка

04:01

"Твоя погода була сонячною, а сьогодні дощ": Андрій Данилко показав раритетне фото з ПисанкоюВідео

03:36

49-річна Хайді Клум топлес показала Відпочинок з молодим чоловіком

03:15

Україну накриє африканська спека: в який день вріже пекло до +40ºВідео

02:44

Рейтинг найсексуальніших членів британської королівської сім'ї - перше місце здивує навіть британців

02:40

Експерт пояснила, чи підскочить курс долара після скасування Нацбанком фіксованого курсу

02:15

Кінець липня буде доленосним для України: астролог назвала 2 найважчі дніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти