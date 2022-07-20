Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВА

Стан Антонівського мосту в Херсоні після ударів ЗСУ/ скрін

Якщо ЗСУ повністю знищать Антонівський міст у Херсоні, російські військові опиняться у пастці, адже для них буде перерізаний шлях до відступу.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram. При цьому він натякнув, що Збройні сили України уже близько

"Реальність така, що орки і ті, хто їм співчуває в Херсоні, незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті наші громадяни, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі", – зазначив Соболевський.

Також він наголосив, що самим мостом зараз краще не користуватись без крайньої необхідності.

Окупанти опиняться в пастці після підриву Антоновського мосту/ скрін

Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

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