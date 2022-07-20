Лавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони України

Росія збирається "демілітаризувати" і південні регіони України - Лавров/ Колаж Reuters, УНІАН

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вибухнув заявою про те, що Москва має намір, мовляв, розширити географію війни проти України за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Мовляв, мова йде ще й про Херсонську, Запорізьку області та інші регіони. Росія нібито піде ще далі, якщо Захід продовжить постачати Києву таку далекобійну артилерію, як HIMARS.

Як повідомляє РИА Новости, російський дипломат сказав, що відтепер армія країни-агресора отримала завдання, мовляв, "демілітаризувати" і південні регіони України.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Наразі географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область й низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", - каже Лавров.

Також він пригрозив західному світу через постачання Україні важкої зброї, такої як далекобійні ракетні системи HIMARS. За його словами, плани з проведення так званої "спецоперації" ще більше розширяться, якщо ЗСУ продовжать отримувати артилерію.

"Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський або хто його замінить, знаходилася зброя, яка буде представляти пряму загрозу нашій території", - підкреслив Сергій Лавров.

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Плани Росії щодо України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше зробили заяву про те, що Росія не змогла повністю захопити українську державу. Однак країна-агресор має намір анексувати окуповані землі. Підготовка до так званих "референдумів" фіксується у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. "Заходи" окупанти можуть провести 11 вересня.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що у глави Кремля Володимира Путіна маються свої уявлення з приводу термінів війни. На його думку, на це вказують плани Москви щодо проведення своїх "референдумів" восени, а не зараз.

Глава Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж вважає, що Москва поставила Києву ультиматум: або президент Зеленський погоджується на умови Путіна, або РФ переходить у наступ на ключових напрямках. Росіяни збираються захопити Донбас, але стикаються з нестачею особового складу.

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