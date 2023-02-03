Повернення Криму до літа: у Зеленського оцінили прогноз Буданова

Зайти в Крим обов'язково потрібно якомога швидше, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк оцінив перспективи звільнення Криму / Фото УНІАН

Прогноз начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова про повернення окупованого РФ Крим у 2023 році оцінив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я з великою симпатією ставлюся до керівника ГУР. Кирило Олексійович, на мій погляд, сьогодні найбільш чітко розуміє і ресурсні можливості України, і ресурсні можливості Росії. В першу чергу ресурсні можливості Росії, яка психологія в Росії, як вона буде захищатися, принаймні, пробувати це робити" - сказав він в інтерв'ю Radio NV.

Представник ОП звернув увагу на те, що глава ГУР у своїх прогнозах керується виключно детальним аналізом тих ресурсів і стану армії РФ, а також конфліктів, які наростають в оточенні Володимира Путіна.

"Сьогодні головне - порахувати математику війни, порахувати паритет у цій війні і зробити те, що нам потрібно зробити. І зайти в Крим обов'язково потрібно якомога швидше", — додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" і переможе РФ, як Давид Голіафа.

Раньше Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

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