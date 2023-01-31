"Зробити РФ залежною від Кримського мосту": ексглава ЦРУ назвав сценарій звільнення Криму

Україна може почати звільняти Крим у кілька кроків. Спочатку варто перебити сухопутний коридор до півострова і вдарити по Кримському мосту, каже Петреус.

Ексглава ЦРУ назвав сценарій звільнення Криму/ УНІАН, скрін

Для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який російські загарбники проклали собі до півострова через окуповані території України.

Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США, командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо вони (українці – ред.) зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який є у Росії, так званий наземний коридор, який Росія встановила. Таким чином, вони (українці – ред.) блокують його. Тоді Росія залежатиме від мосту через Керченську протоку для постачання Криму", – зазначає Петреус.

Після цього Україна могла б нанести удар по Кримському мосту, що змусило б ворога прокладати пороми.

Також ексглава ЦРУ зазначив, що якщо українцям вдасться повністю ізолювати Крим і отримати високоточні боєприпаси з більшою дальністю, то вони зможуть почати обстрілювати штаби Чорноморського флоту, різні авіабази, різні морські порти та іншу інфраструктуру російських окупантів.

Далі розвиток подій залежатиме від рішень, які можуть обговорюватися у західних столицях, каже Петреус. Там можуть говорити про додаткові можливості для України.

Деокупація Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Раніше політичний аналітик Олександр Кочетков зазначав, що для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найшвидше це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний. Можливо доведеться чекати набагато довше, до 25 років, поки зміниться хоча б одне покоління людей.

Також Кочетков зазначав, що найбільш вірогідним сценарієм звільнення Кримського півострова є військово-політичний шлях вирішення проблеми. Такий сценарій передбачає, що ЗСУ почнуть діставати різними засобами і озброєннями до будь-якої точки Криму і рознесуть максимум військових об'єктів на території півострова.

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