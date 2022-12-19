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Завершення війни до літа 2023 року: Данілов оцінив прогноз Буданова

19 грудня 2022, 11:05
Швидка перемога України у війні навряд чи можлива, вважає секретар РНБО.
Данилов, ВСУ
Олексій Данилов спрогнозував терміни завершення війни / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував прогноз начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо ймовірних термінів завершення війни.

Він підкреслив, що вважає реалістичним прогноз глави ГУР про те, що війна може закінчитися до літа 2023 року. Таку думку він висловив в інтерв'ю Українській правді.

"Я хочу, щоб Кирило не помилявся. Позитивно ставлюся до цього прогнозу", — зазначив секретар РНБО.

Разом з тим він висловив думку про те, що швидка перемога України у війні навряд чи можлива.

"Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", — підкреслив співрозмовник.

Він також прокоментував ймовірність того, що у 2023 році ЗСУ зайдуть в окуповані Луганськ, Донецьк і Сімферополь.

"Вони повинні бути обов'язково повернуті нам, це буде наша територія, там буде наша влада", — додав Данілов.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями.

Війна між Україною і Росією не передбачає ніякої альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

Він підкреслив, що компромісів і нових "Мінсків" також не передбачається.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація у РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Олексій Данілов війна Росії та України Кирило Буданов
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