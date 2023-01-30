Україна переможе РФ так само, як Давид переміг Голіафа - Буданов

Відсіч повномасштабного російського вторгнення Силами оборони України є свідченням унікальності української армії.

Кирило Буданов спрогнозував перемогу України над РФ / УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" й переможе РФ, як Давид Голіафа.

При цьому відсіч повномасштабного російського вторгнення Силами оборони України є свідченням унікальності української армії. Про це Буданов заявив в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.

"Я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти легенди про непереможну армію Росії", – сказав він.

Глава української розвідки згадав приклад з історії, коли за часів королеви Єлизавети I англійці розбили на морі іспанський флот, який називали "великою та непереможною армадою".

"Точно так само ми переможемо "велику й непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", – упевнений Буданов.

Глава ГУР також розповів про винахідливість українських воїнів, які швидко адаптують обладнання старого типу до нових завдань, що допомагає в боротьбі з таким противником, як РФ.

"Іноді ми робимо це краще, ніж творці [обладнання]. Ми також швидко вчимося новому. Це вимагає від нас щодня проявляти себе на полі бою, в реальному бою", – сказав Буданов.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, для того, щоби зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яке зібрали в РФ для відновлення наступу.

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