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Війна в Україні закінчиться в 2023 році - Буданов

4 липня 2022, 07:59

Перші видимі результати перелому у війні будуть у серпні нинішнього року. В цілому, війна закінчиться, коли Україна вийде на кордони 1991 року.

Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні
Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні/ Фото УНІАН , t.me/DIUkraine

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перші видимі результати перелому у війні будуть у серпні.

"Наприкінці року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", - сказав Буданов.

Глава української розвідки заявив, що вважатиме кінцем війни саме "вихід на кордони станом на 1991 рік".

"Це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія влаштувала", - сказав Буданов.

На питання журналіста, коли може закінчитися війна і що для цього потрібно, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".

Коли закінчиться війна в Україні

Генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко вважає, що вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів лише на початку. Однак після звірств окупантів в Бучі, Ірпені та інших населених пунктах було пройдено точку неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну. Україні доведеться боротися за перемогу саме військовим шляхом, але у неї є шанс на успіх.

Війна між Росією та Україною буде довгою. Припинення вогню настане тільки тоді, коли обидві сторони будуть переконані в тому, що вони домоглися того, чого хотіли. Таку думку озвучив відставний генерал Бундесверу Удо Ойліг.

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року. Таку думку озвучив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній.

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