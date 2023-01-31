Крим нам повернуть, ядерного удару не буде - Буданов

Відновлення наступу з Білорусі є малоймовірним. У 2023 році Росія зосередиться на окупації територій Донецької та Луганської областей.

Кирило Буданов заявив, що потрібно зробити все, щоби до літа Крим повернувся додому / Колаж фото УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв'ю Washington Post.

Відновлення наступу з Білорусі Буданов вважає малоймовірним. За його словами, такий крок Кремля може свідчити тільки про намір відволікти і розділити сили оборони України.

Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

На питання, чи вважає він, що захід українських військ в окупований Крим буде спонукати російського диктатора Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов відповів так:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році й на цьому все закінчиться".

Генерал-майор вважає, що РФ використовує тактику залякування.

"Росія - країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають", – заявив керівник військової розвідки України.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" і переможе РФ, як Давид Голіафа.

Раньше Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

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