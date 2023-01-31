Окупанти згоріли в авто: у Криму партизани знищили двох офіцерів Росгвардії

У захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизанів АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.
"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.
При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.
"Наші люди в цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох дуже важливих офіцерів Росгвардії, які поспішали з Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли в машині", — пояснюється в повідомленні.
"У нас довгі руки. І ми запустили їх в гніздо опричників Кремля — в Росгвардію", — додали в АТЕШ.
Раніше повідомлялося про те, що в результаті удару ЗСУ був знищений госпіталь окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці.
За повідомленнями в місцевих пабліках, наводку для удару HIMARS, дали українські партизани.
Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.
"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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