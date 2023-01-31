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Окупанти згоріли в авто: у Криму партизани знищили двох офіцерів Росгвардії

31 січня 2023, 15:13
Партизани в Криму змогли ліквідувати двох дуже важливих офіцерів Росгвардії.
Окупанти згоріли в авто: у Криму партизани знищили двох офіцерів Росгвардії
У Криму ліквідували двох офіцерів Росгвардії / скріншот

У захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизанів АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.

"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.

При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.

"Наші люди в цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох дуже важливих офіцерів Росгвардії, які поспішали з Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли в машині", — пояснюється в повідомленні.

"У нас довгі руки. І ми запустили їх в гніздо опричників Кремля — в Росгвардію", — додали в АТЕШ.

Окупанти згоріли в авто: у Криму партизани знищили двох офіцерів Росгвардії
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в результаті удару ЗСУ був знищений госпіталь окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці.

За повідомленнями в місцевих пабліках, наводку для удару HIMARS, дали українські партизани.

Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Росгвардия новини Криму війна Росії та України партизани
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