Повітряні тривоги увесь день: Світан розповів, як росіяни прощупують українську ППО

Російські військові намагаються розпізнати певні механізми української системи ППО, використовуючи креативний підхід і різні методики.

Світан розповів, як росіяни прощупують українську ППО / Міноборони РФ, скріншот з відео

У низці регіонів України 14 березня декілька разів лунали повітряні тривоги. Це свідчить про те, що російські загарбники шукають новий підхід, як обходити українську систему ППО. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив Світан в ефірі 24 каналу, російські військові намагаються розпізнати певні механізми української системи протиповітряної оборони, використовуючи креативний підхід і різні методики. Більшість з них не призводять до бажаного результату, тому їх відкидають.

За його словами, 14 березня росіяни також спробували вийти ланкою для пусків на Одеське узбережжя, імовірно, це були протирадіолокаційні ракети Х-31П.

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"Намагаються вишукувати нашу лінію протиповітряної оборони, вибити локатори. Звісно, отримали зворотне, оскільки ці ракети все-таки старі, їх досить непогано можна збити, коли зрозуміло з якого боку вони йдуть", - зазначив експерт.

Літаки, що 14 березня перебували на півночі та сході, виконували різні завдання, повідомив військовий. Зі сходу літаки заходили на великих висотах, найімовірніше, примірялися працювати авіабомбами.

Як зазначив Світан, останнім часом зі східного боку в районі Куп'янська, Сватового, Кремінної, Бахмута та Авдіївки ворог намагається готувати скидання керованих авіабомб з висоти близько 10 кілометрів. Дальність таких бомб складає від 25 до 40 кілометрів.

"Але поки не підходять, бояться наших систем ППО. В них на кожному літаку стоїть система попередження про опромінення (СПО). Певно, вони підходять до лінії фронту, СПО їх попереджує про опромінення нашими радарами і вони відходять", - припустив полковник.

Він додав, що іноді все ж на лінії зіткнення потрапляють такі бомби.

Щодо фальш-цілей росіян, полковник припустив, що загарбники використовують системи радіоелектронної боротьби, які формують фальшиві цілі на екранах блокаторів, не пускаючи ракет. Цим ворог переводить українські локатори з пасивного в активний режим для того, щоб визначити цілі. Також окупанти намагаються виманити українські ракети на фальш-ціль.

"Ми можемо по ній вдарити ракетою, втративши її, оскільки ракета коштує певних коштів, до того ж їх не так багато. Це є один з механізмів, як росіяни креативно підходять та прощупують нашу систему ППО", - резюмував полковник.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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