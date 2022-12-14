"В РФ немає проблем з постачанням дронів з Ірану": у ЗСУ попередили про зміну Росією тактики атак

Росія запускає іранські дрони по Україні переважно вночі, зазначають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У ЗСУ зазначають, що Росія переважно застосовує дрони-камікадзе вночі/ Telegram, Командування ЗСУ

У країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у середу, 14 грудня. Він нагадав, що окупанти замовили в Ірану 1740 таких дронів.

"Попередня інформація була від Головного управління розвідки, що замовила Росія 1740 цих БпЛА і перша партія, про яку ми зараз говоримо, було використано понад 400 цих БпЛА", – повідомив Юрій Ігнат.

Якими саме дронами била по Україні Росія вранці 14 грудня – з нової чи старої партії – встановить розвідка, зазначає речник командування Повітряних сил ЗСУ.

РФ змінила тактику використання дронів-камікадзе

У той же час Ігнат зазначає, що країна-агресорка Росія зараз намагається обстрілювати Україну іранськими дронами переважно вночі, щоб українським військовим було важче їх збити.

"Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА – це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темноті засобами, якими збивають їх – це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він нагадав, що раніше РФ кілька місяців проводила обстріли переважно вдень. Одна з причин – щоб люди бачили вибухи і масштаби руйнувань.

Атака на Київ іранськими дронами

У Києві вранці у середу, 14 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чути у різних районах міста. Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку.

Потім мер Києва Віталій Кличко повідомив про "приліт" у Шевченківському районі міста. Він розповів, що на місце виїхали відповідні служби. Як стало відомо, внаслідок ранкової атаки були пошкоджені дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у селі Вишневе.

Після цього український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські окупанти запустили по Україні нову хвилю дронів. Вони рухаються з півдня. Повторних запусків з Білорусі поки що не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія почала ранок з атаки по Україні 13-ма іранськими дронами-камікадзе. Всі запущені російськими окупантами дрони були збиті українськими системами протиповітряної оборони.

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