РФ змінить тактику: ракети битимуть не лише по об'єктах енергетичної інфраструктури - Ігнат

Російські окупанти можуть почати обстрілювати транспортну інфраструктуру та гідротехнічні споруди.

РФ може почати обстрілювати не лише об'єкти енергетики / Колаж фото скріншот з відео, Командування ПС ЗСУ

Російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє NV.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", – сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

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"Тому Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot. Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами", – додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Крім того, вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. За його словами, використання іранських дронів у війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем в області безпілотників.

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