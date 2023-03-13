Росіяни можуть атакувати з несподіваних напрямків: експерт розповів, звідки чекати загрозу

Загарбники можуть спробувати вести якісь наступальні дії з метою відволікання українських сил, підкреслив Мусієнко.

Експерт розповів про несподівані напрямки наступу РФ / Колаж фото Міноборони РФ, з відкритих джерел

Керівник Центру військово-правових досліджень та експерт у галузі військових справ Олександр Мусієнко висловив свою думку про можливий наступ РФ з неочікуваних напрямків. Він стверджує, що російські загарбники можуть здійснити напад з території Росії біля північних кордонів України, а також з Білорусі. Про це Мусієнко розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я допускаю сценарій, що певні російські сили, які присутні на території Білорусі, можливо спільно з білоруськими чи самостійно, можуть вчиняти певні диверсійні акти, можуть намагатися прориватися і можуть спробувати вести якісь наступальні дії з метою відволікання наших сил", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Мусієнка, ці дії російські окупанти можуть робити не для стримування атак, а з метою не дати можливості пришвидшити контрнаступ ЗСУ та для розосередження українських бригад.

відео дня

"З цією метою, я думаю, що Лукашенко шукає зброю, яка б давала можливість посилити ракетні атаки по території України. Тому він і відвідує Іран та Китай. Росія так само на це розраховує", - сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Росія перейшла в наступ

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що стратегічні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними. Противник не відмовляється від планів знищення і захоплення нашої держави. За її словами, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України. Окупанти намагаються виконати завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, вже кілька місяців їм це не вдається.

Як зазначив колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко, країна-окупант Росія під час свого наступу на Україну застосувала практично всі свої резерви і боєздатні підрозділи. Кульмінація наступальних дій загарбників настане вже за декілька тижнів. Темпи атак згасають, росіяни несуть великі втрати.

"На мою думку, темпи проведення наступальної операції Росії згасають. Противник намагається посилити свої позиції і частіше використовує тактичну авіацію, але безуспішно. Враховуючи те, що росіяни на війні несуть дуже великі втрати, а ситуація в економіці погіршується, загальна картина складається не на користь Росії. Це визнають навіть їхні експерти", - пояснив ситуацію Риженко.

Вас може зацікавити: